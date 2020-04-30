حمایت ۲۷ هزار حامی از ایتام خراسان جنوبی

احمد رفیعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماههای پایانی سال گذشته طرحی را با هدفگذاری جذب ۲۰ هزار حامی در خراسانجنوبی آغاز کردیم.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی بیانکرد: تا پایان سال حدود ۵۱ درصد این هدفگذاری محقق شد و تلاش ما بر جذب تمام ۲۰ هزار حامی تا پایان ماه مبارک رمضان در خراسانجنوبی است.
رفیعی با اشاره به اینکه برای رسیدن به هدفگذاری باید ۱۰ هزار حامی دیگر جذب کنیم، ادامهداد: با توجه به اینکه در رمضان سال جاری به واسطه شیوع کرونا بسیاری از مراسمهایی که سال گذشته محل برپایی پایگاههای حامی یا بی بود، نداریم، کار را از طریق رسانههای جمعی و فضای مجازی پیگیری میکنیم.
وی گفت: حامیان نیکوکار میتوانند آمادگی خود را برای حمایت از فرزندان طرح محسنین از طریق ارسال عدد ۱ به سر شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ و ثبتنام در سایت کمیته امداد و یا مراجعه حضوری به تمامی دفاتر کمیته امداد در سراسر کشور اعلام کنند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی یادآور شد: در خراسانجنوبی ۲۷ هزار حامی وجود دارد که حمایت از هفت هزار و ۸۰۰ فرزند طرح محسنین و ایتام را بر عهده دارند.
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