قدردانی رئیس کمیته امداد از مدیرعامل سایپا با اهدای یک اثر هنری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از گروه خودروسازی سایپا، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در جریان این مراسم، از همت و ابتکار سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در اشتغال‌زایی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و آموزش و استخدام آنان در شرکت سایپاگام قدردانی کرد.

بختیاری تصمیم مدیریت ارشد گروه سایپا در اشتغال‌زایی برای مددجویان کمیته امداد را الگویی برای سایر شرکت‌ها و مجموعه‌های تولیدی در کشور در حرکت به‌سمت جهش تولید عنوان کرد.

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام که به استخدام سایپاگام درآمده‌اند، از تمام حقوق و مزایا و بیمه‌های درمانی و تکمیلی برابر با دیگران بهره‌مند هستند و پس از آموزش‌های تخصصی، در این شرکت مشغول به‌کار شده‌اند.