جزییات درج نماد صندوق سرمایه گذاری بانک ها و بیمه ها در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: صندوق سرمایه‌گذاری در سهام قابل معامله واسطه گری مالی یکم با نماد «دارا یکم» در فهرست نرخ صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس درج شد.

بر اساس مجوز پذیره نویسی شماره ۶۳۶۴۸/۱۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین صندوق سهام عرضه شده دولت در بخش بانک و بیمه با مدیریت غیرفعال شامل شرکت‌های «بیمه اتکایی امین، بیمه البرز، بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت» با نسبت‌های مشخص که در امیدنامه صندوق ذکر شده است و با نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله واسطه گری مالی یکم در بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

از این تاریخ (سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹) صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه گری مالی یکم با نماد «دارا یکم (DARA YEKOM)» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

مدیر و متولی صندوق

بر اساس این اطلاعیه، مدیر این صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و مؤسس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است و متولی صندوق سازمان حسابرسی و حسابرس آن مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان معرفی شده اند.

شیوه تعیین قیمت

گفتنی است: قیمت سهام تشکیل دهنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق، متوسط قیمت سهام در سی روز گذشته (منتهی به تاریخ فراخوان واگذاری) با احتساب ۲۰ درصد تخفیف است مشروط براینکه پس از اعمال تخفیف از ۷۰ درصد قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی کمتر نباشد. ۵ درصد از دارایی صندوق به عنوان دارایی سرمایه گذاران و به منظور انجام عملیات بازارگردانی نزد صندوق نگهداری خواهد شد. واحدهای پذیره نویسی شده حداقل ۲ ماه پس از پایان پذیره نویسی، قابلیت معامله در بازار ثانویه بورس اوراق بهادار تهران را خواهد داشت.

لازم به ذکر است: صندوق واسطه‌گری مالی یکم با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و جز ۲ بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شمار خواهد آمد. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اطلاعیه پذیره نویسی در مورد صندوق سرمایه گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن درج شده است.

شرایط و جزئیات پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در سهام بانک‌ها و بیمه‌ها