به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عدیل سروی زرگر با اشاره به اینکه میزان درخواست ۴۵ هزار جعبه‌ای تخم نوغان در کشور وجود داشته است، گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: خوشبختانه ۴۷ هزار جعبه تخم نوغان برای ۳۱ استان کشور تأمین و در زمان مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی، گزارش شعبات نوغانداری و بازدیدهای میدانی توزیع آن انجام می‌شود.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با اعلام اینکه توزیع تخم نوغان از پنجم فروردین ماه در مناطق گرمسیری آغاز و اکنون در ۹ استان کشور به اتمام رسیده است، یادآور شد: توزیع تخم نوغان در ۱۶ استان منطقه معتدل همچنان ادامه دارد و تا چند وقت دیگر توزیع تخم نوغان در مناطق سردسیری نیز آغاز خواهد شد.

قیمت عرضه تخم نوغان بدون افزایش نسبت به سال گذشته

سروی زرگر در خصوص قیمت عرضه تخم نوغان تصریح کرد: با توجه به دستور وزیر جهاد کشاورزی و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر جعبه تخم نوغان ۷,۵۰۰ تومان و بدون افزایش قیمت نسبت به سال گذشته در سراسر کشور عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته تولید این محصول و قیمت خرید توافقی آن مناسب بوده است؛ امسال تعداد نوغاندارانی که این فعالیت کهن را در سطح کشور انجام می‌دهند از ۲۵ هزار خانوار به ۲۹ هزار خانوار رسیده است؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ فقط ۱۷ هزار خانوار به نوغانداری مشغول بودند.

افزایش ۲۰ درصدی تولید پیله تر ابریشم در سال جاری

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور پیش‌بینی کرد: با تلاش نوغانداران در سال جاری یک هزار و ۶۵۰ تن پیله تر ابریشم تولید شود که که نسبت به سال گذشته با ۲۰ درصد افزایش همراه خواهد بود.

توزیع رایگان ۱۸۷ هزار اصله نهال توت اصلاح شده در کشور

سروی زرگر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حمایت‌های انجام شده در خصوص توسعه پرورش کرم ابریشم اشاره کرد و گفت: ۱۸۷ هزار اصله نهال توت اصلاح شده بین نوغانداران ۱۹ استان به صورت رایگان توزیع شده است.

وی در خصوص حمایت بیمه‌ای دولت برای خسارت احتمالی نوغانداران، یادآور شد: بیمه پرداختی از سوی دولت، امسال نسبت به سال گذشته برای نوغانداران دو برابر شده است.

سروی درباره افزایش قیمت خرید تضمینی پیله ابریشم، گفت: امسال شاهد افزایش ۵۶ درصدی قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم نسبت به سال گذشته هستیم؛ این موضوع سبب تأثیر مثبتی در خرید و فروش توافقی پیله تر ابریشم خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: بیماری کرونا هیچ ارتباطی با پرورش کرم ابریشم و صنعت آن ندارد؛ همچنین تاکنون هیچ بیماری مشترکی بین کرم ابریشم و انسان معرفی نشده است.

سروی زرگر به اثر دوگانه بیماری کرونا در پرورش این محصول نیز اشاره کرد و گفت: در ابتدا به دلیل شیوع کرونا، جابجایی تخم نوغان بین استان‌ها با محدودیت مواجه شد و بهره برداران با توجه به شیوع این بیماری استقبال کمتری نسبت به پرورش این محصول داشتند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد در سایر استان‌ها و با توجه به نیاز خانوارهای روستایی به درآمد این شغل، پرورش این محصول با اقبال بیشتری روبرو شد.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور اظهار امیدواری کرد: با رونق نوغانداری و رویکرد مجدد کشاورزان به این فعالیت ارزشمند، شاهد شکوفایی صنعت ابریشم و تأمین مواد اولیه صنعت فرش و منسوجات ابریشمی در کشور باشیم.

براساس این گزارش، میزان تولید پیله تر ابریشم در سال گذشته با یکهزار و ۳۸۵ تن بالاترین مقدار تولید در ۱۰ سال گذشته بوده است و انتظار می‌رود امسال با تولید یکهزار و ۶۵۰ تنی پیله ابریشم میزان خوداتکایی این محصول از ۴۲ درصد به ۴۸ درصد افزایش یابد.