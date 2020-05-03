پخش مجموعه رادیویی «شکوفه» در رادیو نمایش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، مجموعه رادیویی «شکوفه» را ایوب آقاخانی نویسندگی و کارگردانی کرده و در خلاصه داستان آن آمده است: عکاسی شکوفه که پیرمردی با پسرش احسان آن را می چرخانند آغازگر این داستان است، واقعه ای در آن با شکایت حقوقی پیرزنی رخ می دهد که باعث نقب زدن پیرمرد و پسر به زندگی گذشته می شود.

در این مجموعه رادیویی حمید منوچهری، مهین نثری، رویا فلاحی، نگین خواجه نصیر، شیما جانقربان، مهرداد عشقیان، امیرعباس توفیقی، سینا نیکوکار، مهدی نمینی مقدم، نورالدین جوادیان، امین بختیاری، بهناز بستان دوست، احمد گنجی، فریدون محرابی، مسعود زنوزی راد، امیر زنده دلان، معصومه عزیز محمدی، امیر فرحان نیا و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به سفارش رادیو تهران در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است که علاوه بر پخش از این شبکه رادیویی از امروز یک شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه پخش آن در رادیو نمایش نیز آغاز شده است و ایوب آقاخانی کارگردانی، ژاله محمدعلی تهیه کنندگی ، محمدرضا قبادی فر افکتوری و فرزاد شریفی صدابرداری آن را برعهده دارند.

علاقه مندان به سریال های رادیویی می توانند هر روز تا پایان هفته ساعت ۱:۳۰ شنونده این سریال رادیویی از رادیو نمایش باشند.