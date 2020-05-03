به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنخانی، رایزن فرهنگی ایران در بانکوک گفت: به دنبال شیوع کرونا و رونق فعالیت در محیط مجازی تایلند، انتشار آثار ترجمه شده رایزنی فرهنگی کشورمان به صورت دیجیتال (EBook) با مشارکت ناشران فعال دیجیتال در این کشور، در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: کتاب داستان‌های قرآن از سری کتاب‌های «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» تألیف زنده‌یاد مهدی آذریزدی سال ۱۳۹۷ با ترجمه شیخ ابراهیم آوه به زبان تایلندی با شمارگان هزار نسخه در بانکوک منتشر شد. این ترجمه با حمایت مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی و در قالب طرح تاپ توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بانکوک در دسترس مسلمانان تایلند قرار گرفت.

«قصه‌های برگزیده قرآن» پنجمین جلد از مجموعه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» زنده‌یاد آذریزدی است. در این کتاب داستان‌های حضرت آدم (ع)، حضرت نوح، هود و صالح، حضرت ابراهیم، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسی، قارون، حضرت خضر، حضرت داوود، حضرت سلیمان، بهشت شداد، حضرت یونس، اصحاب کهف، حضرت عیسی، لقمان حکیم، اصحاب فیل و داستان زندگی حضرت محمد (ص) با زبانی ساده برای بچه‌ها روایت شده است.