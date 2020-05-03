  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۰:۵۴

استاندار لرستان تاکید کرد؛

ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی تبیین بیانیه «گام دوم انقلاب»

ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی تبیین بیانیه «گام دوم انقلاب»

خرم‌آباد- استاندار لرستان بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی تبیین بیانیه «گام دوم انقلاب» برای کارکنان ادارات این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دوره‌های آموزشی تبیین «بیانیه گام دوم انقلاب» ویژه کارمندان دولت را ایجاد و برگزار کند.

وی، گفت: شورای فرهنگ عمومی باید نقاط قوت و آسیب‌های فرهنگی مبتلا به استان را شناسایی و در راستای تقویت نقاط قوت و رفع آسیب‌ها برنامه ریزی کند.

استاندار لرستان، تصریح کرد: در زمینه بیانیه گام دوم انقلاب، باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که ابتدا شناخت عمومی جامعه از ابعاد مختلف آن افزایش یافته و سپس در راستای تبیین و تحقق شاخصه‌های مختلف بیانیه در سطح جامعه اقدام شود.

خادمی، تاکید کرد: بیانیه گام دوم باید در قالب دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی تشریح شود و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز در راستای شناساندن زوایای مختلف بیانیه به دانشجویان و دانش آموزان اقدام کنند.

وی، ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب ابتدا به تغییر دانش سپس به تغییر بینش و در نهایت به تغییر رفتار دست یابیم و این گونه می‌توان این سند راهبردی را در سطح جامعه عمومیت داد.

کد مطلب 4916266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها