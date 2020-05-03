به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دوره‌های آموزشی تبیین «بیانیه گام دوم انقلاب» ویژه کارمندان دولت را ایجاد و برگزار کند.

وی، گفت: شورای فرهنگ عمومی باید نقاط قوت و آسیب‌های فرهنگی مبتلا به استان را شناسایی و در راستای تقویت نقاط قوت و رفع آسیب‌ها برنامه ریزی کند.

استاندار لرستان، تصریح کرد: در زمینه بیانیه گام دوم انقلاب، باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که ابتدا شناخت عمومی جامعه از ابعاد مختلف آن افزایش یافته و سپس در راستای تبیین و تحقق شاخصه‌های مختلف بیانیه در سطح جامعه اقدام شود.

خادمی، تاکید کرد: بیانیه گام دوم باید در قالب دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی تشریح شود و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز در راستای شناساندن زوایای مختلف بیانیه به دانشجویان و دانش آموزان اقدام کنند.

وی، ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب ابتدا به تغییر دانش سپس به تغییر بینش و در نهایت به تغییر رفتار دست یابیم و این گونه می‌توان این سند راهبردی را در سطح جامعه عمومیت داد.