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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۳

هوای شهر مشهد فقط در ۴ منطقه پاک است

هوای شهر مشهد فقط در ۴ منطقه پاک است

مشهد - هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های رسالت، لشگر، خاقانی و سمزقند در شرایط پاک و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس داده‌های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۶۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

مقایسه غلظت آلاینده‌ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است. هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های رسالت، لشگر، خاقانی و سمزقند درشرایط پاک و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط قابل قبول است.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در سجاد با عدد شاخص ۹۲ در شرایط قابل قبول به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4916491

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