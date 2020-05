پنج طرح تحقیقاتی پزشکی گرنت سوئیسی دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد)، گرنت Bridging به محققان کمک می‌کند تا با دریافت این گرنت بتوانند تحقیقات مشترکی را با کشور سوئیس آغاز کنند و جهت ادامه آن با ارایه درخواست کمک هزینه برای انجام یک پروژه کامل‌تر از نهادهای بزرگ مالی بین‌المللی، برای مثال از طریق بنیاد ملی علم سوئیس (Swiss National Science Foundation)، حمایت‌های مالی اتحادیه‌ی اروپا و یا هر حمایت مالی ملی یا منطقه‌ای اقدام کنند.

درخواست گرنت Bridging همچنین می‌تواند حمایت از دوره‌های آموزشی و توسعه کوریکولوم‌های مشترک در حوزه علوم پزشکی را نیز شامل شود.

مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) با همکاری اتاق همکاری‌های علمی جنوب آسیا و ایران (Leading House South Asia and Iran) در سوئیس و همکاری و حمایت دفتر همکاری‌های علمی ایران و سوئیس در دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به ارایه مشترک این فراخوان برای حمایت از طرح‌های تحقیقاتی مشترک در حیطه سلامت با شرایط اعلام شده، شده است.

اعتبار گرنت «Bridging» سوئیس، حداکثر ۱۲۵۰۰ فرانک سوئیس است که توسط کشور سوئیس به محقق اصلی (PI) مقیم کشور سوئیس اعطا می‌شود و «نیماد» هزینه بخشی از طرح که در ایران انجام می‌شود را به میزان حداکثر ۱۵۰ میلیون تومان و متناسب با مقررات اعطای گرنت مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی، در دو مرحله (پیش پرداخت تا سقف ۴۰ درصد گرنت پس از عقد قرارداد و ۶۰ درصد باقی متناسب با پیشرفت طرح تحقیقاتی) به محقق اصلی مقیم ایران پرداخت خواهد کرد .

۵ طرح یاد شده پذیرش شده، پس از داوری، از مجموع ۱۳ طرح پیشنهادی در حوزه علوم پزشکی ارسال شده به دبیرخانه گرنت «Bridging» در سوئیس انتخاب شده‌اند و این مؤسسه طرح‌های نهایی را با هدف ارتقای همکاری‌های بین‌المللی پژوهشی و در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های ویژه دریافت این گرنت پذیرش کرده است.

عناوین و محققان اصلی ایرانی طرح‌های پذیرفته شده عبارتند از:

«راه‌اندازی درمان جدید مبتنی بر تکنیک تقویت ژن برای بیماری‌های ارثی شبکیه (محقق اصلی: دکتر فاطمه سوری)

«ظرفیت‌سازی از طریق به کارگیری تفکر سیستمی برای مدیران و محققان نظام سلامت در ایران (محقق اصلی: دکتر امیرحسین تکیان)»

«آنالیزهای رادیوژنومی گلیوماهای انتشاری درجه پایین با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی مبتنی بر تصویربرداری ام‌آرآی چند پارامتری قبل از جراحی (محقق اصلی: دکتر حمیدرضا سلیقه‌راد)»

«غربالگری گیاهان دارویی مورد استفاده برای درمان ناهنجاری‌های شناختی در طب سنتی ایران با روش single cell assay به منظور دستیابی به ترکیبات جدید با اثر ارتقای مهارت‌های شناختی (محقق اصلی: دکتر حمیدرضا ادهمی)»

«ارزیابی ایمنوپاتولوژیک سلول‌های دندرتیک در عفونت لشمانیا در پوست و غده لنفاوی موش‌های مقاوم و مستعد به لشمانیا (محقق اصلی: دکتر محمد واسعی)»

بر اساس فراخوان گرنت «Bridging»، محقق اصلی از سوئیس باید مقیم دائم سوئیس باشد و در یکی از دانشگاه‌های فدرال یا کانتون سوئیس، دانشگاه‌های علوم کاربردی یا تربیت معلم سوئیس (university of applied sciences or university of teachers’ education) اشتغال داشته باشد و محقق اصلی از ایران باید هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی (واجد پروفایل در سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی isid.research.ac.ir) باشد.

طبق این فراخوان، معیارهای بررسی و انتخاب طرح‌های دریافتی برای گرنت «Bridging» سوئیس، شامل شایستگی علمی (scientific merit) یا تأثیر پیامدهای قابل انتظار، پتانسیل همکاری‌های طولانی مدت و فعالیت‌های متعاقب آن، امکان‌پذیری فعالیت‌های پیش‌بینی شده، تجربه و مکمل بودن انستیتوهای همکار و متقاضیان اصلی از دو کشور​ و تطبیق بودجه توسط متقاضی و انستیتوهای همکار دو متقاضی اصلی بوده است.

لازم به ذکر است ۵ طرح مشترک ایران و سوئیس در حوزه سایر علوم هم در این فراخوان مورد پذیرش قرار گرفته است که اطلاعات بیشتر آن از طریق میز سوئیس مستقر در دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه صنعتی اصفهان قابل دسترسی است.