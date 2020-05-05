تصادف در آهوان سمنان ۲ کشته برجای گذاشت

سعید اسمعیلپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وقوع تصادف مرگبار در آهوان سمنان، بیان کرد: شامگاه گذشته حادثه جادهای در آهوان سمنان به آتشنشانی اعلام و بلافاصله یگانهای امدادی به محل اعزام شدند اما در پی رسیدن مأموران آتشنشانی متأسفانه خودروی سواری تیبا در حریق گسترده در حال سوختن بود.
وی افزود: علیرغم تلاش مأموران آتشنشانی و اورژانس حریق دو سرنشین این خودرو را به کام مرگ کشاند و یک نفر دیگر زخمی شدند.
رئیس آتشنشانی سمنان با بیان اینکه مصدوم این حادثه دلخراش توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد، بیان کرد: هر دو جانباخته این حادثه خانم بودند و راننده این تیبای سواری نیز به شدت مصدوم شد که عملیات رهاسازی و اطفای حریق توسط آتش نشانان ایستگاه شماره سه سمنان رقم خورد.
اسمعیل پور با بیان اینکه این حادثه در کیلومتر ۱۵ محور سمنان- دامغان و در محدوده آهوان رخ داد، بیان کرد: حادثه در دست بررسی است اما به عموم مردم و رانندگان توصیه میکنیم تا در سفرهای جادهای حتماً نکات ایمنی را رعایت و از عجله بپرهیزند.
نظر شما