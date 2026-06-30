مهار حریق انبار یک بیمارستان در سمنان؛ حادثه بدون مصدوم بود

آتشپاد علیاصغر تاجآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتشسوزی در انبار یکی از بیمارستانهای سمنان خبر داد و افزود: این حادثه به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای شماره یک و پنج به محل اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان با حضور سریع در محل، ضمن مهار کامل حریق، عملیات تخلیه دود را نیز با موفقیت انجام دادند و از سرایت آتش به سایر بخشهای حساس بیمارستان جلوگیری کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با بیان اینکه خوشبختانه از وارد آمدن خسارت جدی به ساختمان بیمارستان جلوگیری شد، ادامه داد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتشنشانی در دست بررسی است.
تاجآبادی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در مراکز درمانی تاکید داشت: بیمارستانها به دلیل شرایط ویژه و حضور بیماران، نیازمند رعایت دقیق دستورالعملهای ایمنی هستند و مدیریت صحیح انبارها، خودداری از نگهداری مواد اشتعالزا در محلهای ناایمن و بازرسی مستمر سیستمهای برقی باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین بر حفظ مسیرهای خروج اضطراری، آموزش کارکنان برای استفاده صحیح از تجهیزات اطفای حریق و اطمینان از عملکرد مناسب سامانههای اعلام و اطفای حریق تأکید کرد و افزود: رعایت این موارد نقش مهمی در پیشگیری از حوادث مشابه و حفظ جان بیماران و سرمایههای ملی دارد.
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