به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی اولویت طرح اصلاح قانون آیین نامه مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

در صورت تصویب نهایی این طرح، قوه قضائیه موفق خواهد شد دو برابر تعداد موردنیاز نامزد حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی کند. همچنین زمانی که انتخاب حقوقدانان در دستور کار مجلس قرار گرفت، امکان تغییر گزینه ها را ندارند.

غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس به عنوان طراح اصلی این طرح گفت: باید در اداره شورای نگهبان انضباط ایجاد کنیم.

احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مخالفت با اولویت این طرح گفت: در شرایطی که مردم مشکلات بسیار زیادی دارند و به صورت لحظه ای قیمت کالاها افزایش می یابد، بررسی چنین طرحی اولویت ندارد.

وی تأکید کرد: مردم برای تأمین کالاهای اساسی خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند و مجلس باید در راستای حل مشکلات معیشتی مردم اقدام کند.

آزادیخواه همچنین خواستار حضور تیم اقتصادی در مجلس برای بررسی مشکلات معیشتی مردم شد.

در ادامه جلسه، مصطفی کواکبیان نماینده تهران در موافقت با کلیات این طرح خطاب به آزادیخواه، گفت: یک طرح در مورد کرونا بیاورید تا ما تصویب کنیم. امروز این همه برای رفع ایرادات جزئی شورای نگهبان وقت گذاشتید، آیا اولویت داشت؟

وی تأکید کرد: در روزهای اخیر تعداد زیادی از مردم با ما تماس گرفتند و به خاطر اصلاح قانون انتخابات تشکر کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، تعداد حقوقدانان دو برابر مورد نیاز معرفی خواهد شد تا امکان انتخاب دقیق تری وجود داشته باشد.

در پایان اولویت بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد.