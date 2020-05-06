به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «وصیت‌ها» نوشته مارگارت اتوود نویسنده کانادایی برگزیده بوکر ۲۰۱۹ به‌تازگی با ترجمه علی شاهمرادی توسط نشر سنگ منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب، در واقع دنباله رمان مشهور و موقع این‌نویسنده یعنی «سرگذشت ندیمه» است که ۳۵ سال پس از آن منتشر می‌شود. اتوود در این‌کتاب، به مقطع زمانی ۱۵ سال بعد از اتفاقات «سرگذشت ندیمه» رفته است.

«وصیت‌ها» پس از انتشار، مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت و به‌طور مشترک با رمان «دختر، زن و دیگران» اثر برنادین اواریستو نویسنده انگلیسی، جایزه بوکر سال گذشته را از آن خود کرد. این‌کتاب همچنین در سال گذشته، جایزه گودریدز را در حوزه بهترین اثر داستانی برای نویسنده‌اش به ارمغان آورد.

ترجمه این‌کتاب با ۴۶۴ صفحه و قیمت ۸۰ هزار تومان منتشر شده است.