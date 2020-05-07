یک محکوم به قصاص پس از ۱۵ سال از اعدام رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حسین سلامی اظهار داشت: با پیگیری و حضور مؤثر دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای جیرفت و تلاش شبانه روزی رئیس زندان جیرفت و واحد مددکاری و کمیته صلح و سازش زندان و تشکیل جلسات متعدد بین اولیا و خانواده مقتول و بهره گیری از ظرفیت بزرگان و سنت حسنه شرعی سازش و مصالحه بین مردم، خانواده مقتول از حق قصاص اعدام گذشت کردند و بین طرفین در این ماه مبارک مصالحه به عمل آمد.

دادستان جیرفت ضمن قدردانی از این اقدام خداپسندانه گفت: اولیا دم با گذشت و ایثار رضایت کامل خود را نسبت به محکوم به قصاص که رأی آن قطعی و آماده اجرا بود اعلام کردند که قابل تقدیر و ستایش است.

وی با بیان اینکه قصاص از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می‌داند، یادآور شد: تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام‌های کور و دور از عدالت و جلوگیری از جرأت یافتن جنایتکاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان وضع شده است. البته در آموزه‌های اسلامی توصیه زیادی به عفو و گذشت نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه قاتل در سال ۱۳۸۵ در پی یک اختلاف، اقدام به قتل کرده بود، افزود: برخی از قتل‌ها اگر چه عمد بوده و قاتل به قصاص محکوم شده ولی مجرم بدون برنامه‌ریزی قبلی و بر اثر درگیری ناخواسته مرتکب قتل شده‌است و کمیته صلح و سازش زندان در این موارد وارد عمل می‌شود.