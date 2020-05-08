به گزارش خبرنگار مهر، پرچم حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) عصر جمعه در آستانه سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) همزمان با سایر بقاع متبرکه در سراسر ایران و عراق طی مراسمی با پرچمی مزین به نام امام حسن مجتبی (ع) تعویض شد.

این برنامه به دلیل بسته بودن موقت درب‌های حرم مطهر و مقابله با شیوع ویروس کرونا بدون حضور مردم برگزار شد.

همچنین در این مراسم آئین نقاره‌زنی به همراه مولودی خوانی عباس حیدرزاده و اجرای سرود و شعرخوانی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع) در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) دنبال شد.