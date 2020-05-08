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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۰:۰۹

به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی(ع) انجام شد؛

اهتزاز پرچم کریم اهل بیت(ع) بر فراز گنبد کریمه اهل‌بیت(س)

اهتزاز پرچم کریم اهل بیت(ع) بر فراز گنبد کریمه اهل‌بیت(س)

قم - به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی(ع) پرچم مزین به نام این امام بی حرم بر گنبد حرم مطهر حضرت معصومه(س) و سایر بقاع متبرکه در ایران و عراق به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرچم حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) عصر جمعه در آستانه سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) همزمان با سایر بقاع متبرکه در سراسر ایران و عراق طی مراسمی با پرچمی مزین به نام امام حسن مجتبی (ع) تعویض شد.

این برنامه به دلیل بسته بودن موقت درب‌های حرم مطهر و مقابله با شیوع ویروس کرونا بدون حضور مردم برگزار شد.

همچنین در این مراسم آئین نقاره‌زنی به همراه مولودی خوانی عباس حیدرزاده و اجرای سرود و شعرخوانی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع) در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) دنبال شد.

کد مطلب 4920310

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