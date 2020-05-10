آمریکا با خروج از برجام حق استفاده از «مکانیسم ماشه» را ندارد

حسن بهشتیپور کارشناس مسائل بینالملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تلاش آمریکا برای تمدید نامحدود تحریمهای تسلیحاتی ایران، گفت: زمانی که آمریکاییها در دوسال قبل (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) از برجام خارج شدند، فکر این را نکرده بودند که با خروج از توافق هستهای دیگر توان استفاده از مکانیسم ماشه را نخواهند داشت.
وی افزود: آمریکاییها در حال حاضر تلاش میکنند تا میان قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام تفکیک قائل شوند و این در حالی است که توافق هستهای عیناً ذیل قطعنامه قرار گرفته است. این بدین معنی است که نمیشود قطعنامه شورای امنیت را قبول داشت ولی برجام را قبول نداشت.
تحلیلگر مسائل بینالملل با تاکید بر اینکه برجام بخشی از قطعنامه شورای امنیت است، تصریح کرد: آمریکاییها تلاش میکنند تا مصادره به مطلوب کرده و بخشی را که به نفعشان هست را به نفع خود بهرهبرداری کرده و بخشی را که به ضررشان است را اجرا نکنند. به این موضوع اصطلاحاً «مصادره حقوق بینالملل به نفع خود» میگویند.
بهشتیپور با اشاره به عدم پذیرش اقدام آمریکاییها از سوی دیگر کشورها، افزود: کاری که آمریکا تلاش میکند تا انجام دهد، نشدنی است و رویهای خطرناک است. اگر قرار باشد کشوری به یک قطعنامه رأی داده و خودش آن را اجرا نکند، رویهای حقوقی بسیار بد در روابط بینالملل خواهد شد که اساس روابط بینالملل را دچار مشکل خواهد کرد.
وی با اشاره به اتهامات واشنگتن به ایران در مورد آزمایش موشکی ذیل پرتاب ماهواره به فضا، تاکید کرد: آمریکاییها با زرنگی در حال تفسیری از قطعنامه ۲۲۳۱ هستند که منطبق با واقعیت نیست. ایران موشکی نساخته است که قابلیت حمل کلاهک اتمی داشته و یا برای آن طراحی شده باشد. اقدام ایران پرتاب ماهواره به فضا بوده که در این مسیر ماهوارهبر میسازد و ماهواره را با موفقیت در مدار خود قرار داده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اقدام ایران کاملاً روشن و صریح بوده و از سوی کشورمان اعلام شده است. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که اصولاً در دکترین هستهای ایران بحث تولید سلاح اتمی نیست. ایران در برجام هم برای خود و هم برای آینده تضمین داده بود که دنبال سلاح هستهای نبوده، نیست و نخواهد بود.
بهشتیپور با مترادف دانستن تلاش آمریکا به بهانهجویی، تصریح کرد: تیر آمریکاییها به سنگ خورده است و چون نتوانستهاند افکار عمومی را قانع کنند، حالا میخواهند با ارائه پیشنویس قطعنامه جدید در مورد تمدید تحریمهای تسلیحاتی به شورای امنیت، دست به یک اقدام تازه بزنند که به احتمال زیاد چین و روسیه آن را وتو خواهند کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا میتواند کشورهای اروپایی حاضر در برجام از جمله انگلیس و فرانسه را ترغیب به استفاده از مکانیسم ماشه کند، خاطرنشان کرد: بعید میدانم که چنین موضوعی رخ دهد، چرا که ایران رسماً و صریحاً اعلام کرده است که رفتن پرونده هستهای کشورمان به شورای امنیت و بازگشت تحریمها، خط قرمز ایران است.
کارشناس مسائل بینالملل گفت: در صورت رخ دادن چنین موضوعی، ایران دست به واکنش متقابل خواهد زد که اصلاً به نفع هیچ طرفی ازجمله اتحادیه اروپا نخواهد بود.
بهشتیپور با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در ترغیب آمریکا به اقدامات ضدایرانی، تاکید کرد: کاری که امروز توسط آمریکا انجام میشود، به تحریک اسرائیلیها بوده و اصطلاحاً رژیم صهیونیستی این موضوع را در دامن آمریکا گذاشتهاند. واشنگتن بعد از دو سال از اقدام خود پشیمان هستند و تلاش میکنند اروپا را با خود همراه کنند.
وی با بیان اینکه روش آمریکاییها غلط بوده و بعید میدانم هیچ کشوری به آن تن دهد، گفت: ولی اگر اتحادیه اروپا به آن تن دهد، قطعاً زیان خواهد دید.
کارشناس مسائل بینالملل تاکید کرد: اروپاییها سال گذشته ایران را تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه کردند اما در نهایت این اقدام را نکردند، چرا که مطمئن بودند که این کار اوضاع را برایشان بدتر خواهد کرد.
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