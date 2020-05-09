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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

با تمدید نیمسال دوم؛

زمان جدید امتحانات دانشگاه خوارزمی اعلام شد

زمان جدید امتحانات دانشگاه خوارزمی اعلام شد

برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه خوارزمی از ۲۶ خرداد به ۱۴ تیرماه تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان جدید برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه خوارزمی اعلام شد. براساس زمانبندی جدید برگزاری امتحانات از ۱۴ تیرماه ۹۹ تا اول مرداد ۹۹ تغییر یافت.

پیش از این پایان کلاس های این دانشگاه ۲۱ خرداد ۹۹ و آغاز امتحانات ۲۶ خرداد تا ۹ تیر ۹۹ اعلام شده بود.

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸  دانشگاه خوارزمی تمدید شد

همچنین با توجه به شرایط خاص ناشی از بیماری کووید ۱۹ در کشور تاریخ پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از ۲۱ خرداد به ۶ تیرماه ۹۹ تغییر یافت.

حذف ترم در صورت داشتن مستندات

همچنین حذف ترم صرفا در صورت داشتن مستندات و پس از درخواست در سامانه سجاد و طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه قابل انجام خواهد بود و حذف ترم از طریق سیستم آموزشی گلستان بررسی نخواهد شد.

کد مطلب 4920502
زهرا سیفی

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