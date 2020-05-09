توزیع ۸۶ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی ظهر امروز شنبه در مراسم دومین مرحله از رزمایش کمک مومنانه در محل پادگان امام حسین (ع) لرستان با اشاره به اینکه امروز یک رزمایش بی نظیری در استان ما اتفاق میافتد که به عنوان خاطره به یاد ماندنی در ذهنها میماند، اظهار داشت: هرچه داریم از مردم داریم و امروز اینجشن مواسات و نوع دوستی و کمک به مؤمنان را تدارک دیده ایم.
وی با بیان اینکه بسیج مستضعفین از همان روزهای اول شیوع کرونا با جمع آوری کمکهای مردمی و قبل از دستور رهبری مبنی بر کمک مومنانه بالغ بر ۳۱ هزار بسته غذایی را جمع آوری و توزیع کردند، افزود: اینکمک ها به غیر از کمکهای مردمی است که به صورت خودجوش انجام شده است.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه بعد از ساماندهی مشارکتهای مردمی و ایجاد رزمایش کشوری، یک بانک اطلاعاتی از نیازمندانی که از کرونا متضرر شده بودند تشکیل دادیم و کوچه بهکوچه گشتیم و همه افرا را شناسایی کردیم، تصریح کرد: ۲۵ هزار نفر آمار بانک اطلاعاتی ما به جز افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است.
سردار کشکولی، بیان داشت: به لطف خدا در مرحله اول توانستیم ۲۰ هزار بسته را توزیعکنیم و امروز که مرحله دوم رزمایش است ۳۵ هزار بسته معیشتی توزیع میشود.
وی، یادآور شد: از این تعداد ۲۵ هزار بسته مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام و ۱۰ هزار بسته نیز مربوط به کمکهای مردمی است.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه چهار میلیارد تومان شامل یک میلیارد تومان کمک نقدی و سه میلیارد کالا جمع آوری شده است، گفت: جمعاً از ابتدای کمکها، ۸۶ هزار بسته را میان نیازمندان آسیب دیده از کرونا توزیع کرده ایم و امروز توزیع میشود.
سردار کشکولی با بیان اینکه اگر فرد نیازمندی از قلم افتاده میتواند به پایگاه مقاومت منطقه زندگی خود مراجعه کند و کد ملی خود را ارائه دهد، عنوان کرد: امروز مفتخریم ۸۳ پک جهیزیه شامل ۱۰ قلم کالا و در مجموع ۹۳۱ قلم کالا را به ۸۳ زوج جوان تقدیم کنیم.
وی، تاکید کرد: ترویج سنت حسنه ازدواج در بین جوانان از اهداف این اقدام است.
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