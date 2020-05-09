رزمایش «مواسات» تحقق آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در مراسم توزیع مرحله دوم بسته‌های معیشتی در قالب رزمایش مواسات در مصلای امام خمینی (ره) رشت، اظهار کرد: این رزمایش نماد همدلی ملی در روزهای سخت است.

وی با بیان اینکه موج شکل گرفته در این رزمایش تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است، افزود: در چنین حرکت‌های ارزشی، گیلانیان از دیرباز تاکنون پیشتاز بوده اند.

استاندار گیلان با اشاره به مشاهده جلوه‌های زیبایی از ایثار، فداکاری و همدلی و همبستگی و کمک در ایام شیوع ویروس کرونا در کشور و استان، گفت: گیلانیان با لبیک به ندای رهبری در رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه تبلوری از کمک به هم نوع را در ماه مبارک رمضان به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا در راستای اجرای این رزمایش کرامت و شأن افراد حفظ شود، ادامه داد: گیلانیان همانگونه در که در مرحله نخست این رزمایش درخشیدند در مرحله دوم نیز حضوری پرشور داشته اند.