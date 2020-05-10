بازسازی و بهسازی برخی بازارهای میوه و تره بار در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سید سعید راد با اعلام اینکه به منظور آسایش و راحتی شهروندان و ایجاد فضای مناسب برای ارائه خدمات بهتر به آنها، بازسازی، بهسازی و نوسازی بازارهای میوه و تره بار را در دستور کار قرار داده‌ایم، افزود: هر چند در این طرح هر ۲۲ منطقه پایتخت مورد توجه قرار گرفته است اما در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار، به مناطق جنوب شهر که بازارهای آنها از بافت قدیمی‌تر و فرسودگی بیشتری برخوردارند، نگاه ویژه داریم.

وی با اشاره به آغاز بهسازی بازارهای میوه و تره بار منطقه ۱۸ از جمله بازارهای خلیج فارس، غدیر و فرودس ۲، اظهار کرد: انجام عملیات بهسازی بازارهای منطقه ۱۸، علاوه بر امکان استفاده بهینه از فضا و سامان‌بخشی فضایی این مراکز، باعث افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان و میزان فروش بازارهای مذکور نیز شده است.

راد با بیان اینکه در راستای ارتقای کیفی و کیفیت‌بخشی به بازارهای میوه و تره بار، بازسازی و نوسازی تعدادی از بازارها در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: به عنوان نمونه، بازار پروین در منطقه ۴ و بازار توانیر در منطقه ۶ که در محله‌های پر جمعیت واقع شده و از جمله بازارهایی محسوب می‌شوند که مورد استقبال بیشتر شهروندان قرار دارند، به صورت کامل مورد بازسازی و نوسازی قرار می‌گیرند.

گفتنی است، بعد از بهسازی بازارهای میوه و تره بار منطقه ۱۸، به طور متوسط تعداد مشتریان این بازارها ۲۵ درصد و میزان فروش آنها ۳۰ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه در دو ماه گذشته ۴۲۷ تُن محصولات تنظیم بازار از جمله ۲۰۳ تُن شکر و ۱۵۲ تُن برنج در میدان میوه و تره بار معلم و بازارهای تابعه این میدان بین شهروندان جنوب شهر توزیع شده است.