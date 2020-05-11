۷۵ مرکز نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

علی ملک پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با سپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: این تفاهمنامه در راستای تقویت و استمرار ارتباط بین پایگاههای بسیج مساجد، محلات و مراکز نیکوکاری به ویژه در مناسبتها و رویدادهای ملی با هدف جذب کمکهای مردمی و کمک به نیازمندان است.
وی افزود: همکاری در اجرای فراخوانهای جذب و توزیع مشارکتهای مردمی در حوادث غیرمترقبه و وضعیتهای فوقالعاده ملی، منطقهای و محلی، شناسایی خانوادههای نیازمند و همکاری در ایجاد مراکز نیکوکاری با همکاری مساجد و بسیج محلات از دیگر اهداف امضای این تفاهمنامه است.
مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت ۷۵ مرکز نیکوکاری در سطح استان، گفت: مردم استان چهارمحال و بختیاری در سال گذشته ۱۷ میلیارد و ۱۵۱ میلیون تومان به مراکز نیکوکاری کمک کردهاند.
وی گفت: مشارکت مردم نقش مهمی در خودکفایی مددجویان داشته است.
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