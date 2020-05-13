به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مختاری عصر سه شنبه در قرارگاه زیستی و ستاد مقابله با کرونا شهرستان نهاوند گفت: وضعیت شهرستان نهاوند در خصوص شمار مبتلایان به کرونا هنوز سفید نشده و شرایط جدی است و نباید اجازه داد شرایط برای مردم عادی شود.

سرهنگ علی مختاری بابیان اینکه متأسفانه در برخی مناطق نهاوند مراسم ترحیم با جمعیت نسبتاً زیاد برگزار می‌شود که این موضوع باید مدیریت شود، گفت: برخی تاکسی داران دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کند که باید تذکر داده شود.

وی تاکید کرد: مصوبات باید اجرا شود و از طرف دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

فرمانده سپاه نهاوند با بیان اینکه آگهی ترحیم نباید در فضای مجازی منتشر شود چرا که علیرغم اعلام اینکه مراسم و آئین ختمی برگزار نمی‌شود اما باز هم برخی مراجعه دارند، گفت: جایگاه‌های سوخت پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند که لازم است تذکر داده شود.

وی همچنین تاکید کرد: باید افزایش قیمت‌ها در بازار توسط دستگاه‌های متولی با بازرسی و نظارت کنترل شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند نیز با بیان اینکه ۱۳۰ نفر در نهاوند به کرونا مبتلا شده‌اند، گفت: روند بهبودی بیماران مبتلا به کرونا در نهاوند از همدان بالاتر است.

مومنعلی دارابی گفت: در حال حاضر ۹ بیمار در بیمارستان بستری هستند و سایر بیماران از مراکز درمانی مرخص شده‌اند.

دارابی با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند در وضعیت زرد قرار دارد و تعداد افراد مشکوک از ابتدا تا امروز ۳۱۳ نفر بوده است، گفت: تاکنون ۲ باشگاه ورزشی پلمب و ۲ قلیان سرا در نهاوند پلمب شده‌اند.

