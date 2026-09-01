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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۷

وزیر راه و شهرسازی به مقام شهید تنگسیری ادای احترام کرد

وزیر راه و شهرسازی به مقام شهید تنگسیری ادای احترام کرد

آبادان - وزیر راه و شهرسازی صبح امروز سه شنبه در جریان سفر به آبادان با حضور در گلزارهای شهدای آبادان به مقام شامخ شهید علیرضا تنگسیری فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد در جریان سفر به استان خوزستان با حضور در گلزار شهدای آبادان و مزار سردار شهید علی تنگسیری فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه با قرائت فاتحه به مقام شامخ این فرمانده والامقام دوران دفاع مقدس و دیگر شهدای انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

وی در حاشیه این آیین در مراسم اظهار کرد: جان‌فشانی و ایثارگری‌های شهدای گرانقدر، الگویی ماندگار از خدمت و پایداری در تاریخ میهن اسلامی به یادگار گذاشته است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر استمرار راه شهدا تصریح کرد: امیدواریم در دولت وفاق ملی با تأسی از ایثار و پایمردی تمامی شهدای دلیر ایران‌زمین و با تلاش شبانه‌روزی، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر آبادانی، سازندگی و پیشرفت این سرزمین مقدس برداریم.

کد مطلب 6933754

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    نظرات

    • محمد میرزاجانی IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      3 1
      پاسخ
      خانم وزیر تشکر
    • علی IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      3 0
      پاسخ
      سلام بروزیر پرتلاش لطفا ابرسانی عظیمیه قزوین راهم پیگیری بفرمایید
    • وطن IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      4 1
      پاسخ
      بخدامدیون شهداییم...باتشکرخانم وزیر امید است موردتوجه مسئولان قراربگیرد.راه شهدا راباتمام توان ادامه میدهیم
    • سلام IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      1 0
      پاسخ
      باتشکر از وزیر محترم ان شاءالله به وضع راه وشهرسازی شهرستان های آبادان وخرمشهر رسیدگی کنند ومشکل مسکن مهر درآبادان حل کنند
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      1 1
      پاسخ
      روحشان شاد و یادشان جاودان،پاینده باد ایران اسلامی.

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