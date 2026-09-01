وزیر راه و شهرسازی به مقام شهید تنگسیری ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد در جریان سفر به استان خوزستان با حضور در گلزار شهدای آبادان و مزار سردار شهید علی تنگسیری فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه با قرائت فاتحه به مقام شامخ این فرمانده والامقام دوران دفاع مقدس و دیگر شهدای انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

وی در حاشیه این آیین در مراسم اظهار کرد: جان‌فشانی و ایثارگری‌های شهدای گرانقدر، الگویی ماندگار از خدمت و پایداری در تاریخ میهن اسلامی به یادگار گذاشته است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر استمرار راه شهدا تصریح کرد: امیدواریم در دولت وفاق ملی با تأسی از ایثار و پایمردی تمامی شهدای دلیر ایران‌زمین و با تلاش شبانه‌روزی، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر آبادانی، سازندگی و پیشرفت این سرزمین مقدس برداریم.