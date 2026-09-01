وزیر آموزش و پرورش: اولویت ما تحول برنامه درسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر سه‌شنبه در نشست زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی اظهار کرد: اگر بودجه آموزش و پرورش هزار برابر و بهترین امکانات و معلمان فراهم شود اما ریل برنامه درسی تغییر نکند، راه به جایی نمی‌بریم.

وی تاکید کرد: برنامه درسی فعلی آموزش‌محور، خشک، بی‌روح، منفعل، غیرجذاب، حافظه‌محور، کتاب‌محور و معلم‌محور است و موقعیت تربیتی کافی ندارد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ما باید به برنامه درسی یکپارچه، مهارت‌محور، جذاب و برخوردار از موقعیت‌های تربیتی فراوان برسیم.

از تعطیلی‌های بی رویه مدارس نگرانیم

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: یکی از نگرانی‌های اصلی ما تعطیلی بی‌رویه مدارس به دلیل آلودگی هوا، ناترازی انرژی، شرایط جنگی و بیماری‌هاست.

کاظمی افزود: مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد حتی در موضوع کرونا که مرکزش کشور چین بود، کشور ما بیشترین تعطیلی را داشت در حالی که حدود ۱۵۰ کشور نظام آموزشی خود را تعطیل نکردند. ما جزو ۱۵ کشوری بودیم که بزرگ‌ترین ضربه را به سرمایه‌های آینده زدیم.

وی تأکید کرد: هیچ‌جا شاخص آلودگی به اندازه ایران منجر به تعطیلی نمی‌شود. باید مدیریت کنیم نه تعطیل؛ در جنگ و ناترازی‌ها مصرف را کم کنیم و در آلودگی‌ها مراقبت‌ها را بیشتر کنیم.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: گزارشی در این خصوص هفته آینده به هیئت دولت ارائه خواهم داد و از استانداران می‌خواهم این موضوع را در وزارت کشور پیگیری کنند.

پنج محور وزیر برای دستیابی به کیفیت آموزشی

کاظمی سه سیاست اصلی سند تحول را عدالت، کیفیت و هویت دانست و با اشاره به کیفیت در پنج محور آموزشی، گفت: نخست، پوشش پیش‌دبستانی به‌عنوان فونداسیون کیفیت است؛ دوم، تمرکز تمام آورده‌ها روی دوره اول ابتدایی (پایه‌های اول تا سوم)؛ هیچ دانش‌آموزی نباید از سطح خوب پایین‌تر باشد زیرا شخصیت، فرهنگ، سواد و علاقه در این دوره شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: محور سوم محتوا شامل برنامه درسی یکپارچه، مهارت‌محوری و رویکردهای تربیتی جذاب با کنشگری دانش‌آموز و تغییر ساختار کلاس است و چهارم، معلم توانمند برخوردار از دانش، بینش، مهارت و انگیزه؛ محور پنجم نیز ابزارهای تحول شامل فضا، امکانات و فناوری‌های نوظهور بوده که با روش‌های سنتی دیگر نمی‌توان به کیفیت رسید.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگر سخنان خود، جشنواره‌ها و اجتماعات یادگیری معلمان را ابزار مهم توانمندسازی و تجربهگردانی دانست و افزود: ضروری است که این جشنواره‌ها سازماندهی شود.

ساختار نظام آموزشی و حکمرانی باید تغییر کند

کاظمی از طراحی طرح‌واره تحول برنامه درسی خبر داد و گفت: هیچ وزیری تاکنون جرئت ورود به این حوزه را نداشته است.

وی ادامه داد: تغییر پایه به پایه با ۹۵۰ عنوان کتاب درسی سرمایه و انرژی سنگینی می‌طلبد. معماری با سازمان پژوهش و اجرا با معاونت‌های آموزشی است.

کاظمی با بیان اینکه تحول در ساختار نظام آموزشی نیز در دستور کار است، تصریح کرد: نظام آموزشی باید از پیش‌دبستانی تا دانشگاه یکپارچه شود. در متوسطه دوم فقط دو شاخه فنی‌حرفه‌ای-مهارتی و نظری کافی است.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: ساختار سازمان آموزش و پرورش در هیئت دولت مصوب شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود تا چابک‌تر شود.

کاظمی حکمرانی متمرکز و متصلب فعلی را آسیب‌زا دانست و تأکید کرد: باید اختیارات بیشتری به مدیران مدارس و مناطق داده شود تا بتوانند متناسب با شرایط محلی تصمیم بگیرند؛ از جمله در شیفت مدارس، تعطیلی‌ها، جذب نیرو و سرانه.

وی از حمایت رئیس‌جمهور و تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه فرا راهبردی به فرهنگ و تعلیم و تربیت قدردانی کرد و گفت: همه راهبردهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی باید ذیل این توجه تعریف شوند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: کار آموزش و پرورش انسان‌سازی است و پیامدهای آن در افق ۱۰ تا ۱۵ ساله نمایان می‌شود.