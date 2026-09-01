سه دوئل برای سه هدف/ تراکتور در پی برد پنجم؛ تعقیب صدر در سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز سه‌شنبه با برگزاری سه دیدار وارد هفته پنجم می‌شود که در مهم‌ترین مسابقه امروز، تیم فوتبال تراکتور در قزوین میهمان شمس‌آذر خواهد بود.

در دیگر دیدارهای امروز نیز گل‌گهر سیرجان از آلومینیوم اراک میزبانی می‌کند و استقلال خوزستان در ورزشگاه پاس تهران به مصاف چادرملو اردکان می‌رود.

گل‌گهر - آلومینیوم؛ تقابل همسایه‌های جدول

دو تیم گل‌گهر و آلومینیوم از ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دو تیم در جدول رده‌بندی در فاصله یک امتیازی از یکدیگر قرار دارند؛ آلومینیوم با ۸ امتیاز در رده چهارم و گل‌گهر با ۷ امتیاز در جایگاه پنجم ایستاده است.

گل‌گهر هفته گذشته نخستین شکست خود در فصل جاری را تجربه کرد و در اصفهان برابر سپاهان تن به شکست داد. در سوی مقابل، آلومینیوم نیز هفته گذشته در لرستان برابر خیبر به تساوی رسید و با کسب یک امتیاز به خانه بازگشت.

در ۱۰ تقابل اخیر دو تیم، گل‌گهر سه بار موفق به کسب پیروزی شده و آلومینیوم نیز دو برد به دست آورده است. پنج دیدار دیگر نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

استقلال خوزستان - چادرملو؛ نبرد برای فرار از قعر جدول

تیم فوتبال استقلال خوزستان که همچنان به دلیل شرایط ورزشگاه خانگی خود دیدارهایش را خارج از استان خوزستان برگزار می‌کند، امروز در ورزشگاه پاس تهران میزبان چادرملو اردکان خواهد بود.

هر دو تیم تاکنون در فصل جاری موفق به کسب پیروزی نشده‌اند و برای بهبود شرایط خود در جدول رده‌بندی، نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این مسابقه دارند.

استقلال خوزستان و چادرملو تاکنون پنج بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که در هیچ‌کدام از این دیدارها استقلال خوزستان موفق به شکست حریف نشده است. حاصل پنج تقابل گذشته دو تیم، دو پیروزی برای چادرملو و سه تساوی بوده است.

پیش از آغاز این مسابقه، استقلال خوزستان با ۲ امتیاز در رتبه شانزدهم جدول قرار دارد و چادرملو نیز با یک امتیاز قعرنشین و در جایگاه هجدهم است. به همین دلیل هر دو تیم برای فرار از پایین جدول به سه امتیاز این مسابقه چشم دوخته‌اند.

شمس‌آذر - تراکتور؛ آزمون صدرنشین در قزوین

در مهم‌ترین دیدار امروز، تیم فوتبال تراکتور که یکی از بهترین شروع‌های خود در تاریخ حضورش در رقابت‌های لیگ برتر را تجربه کرده، در قزوین میهمان شمس‌آذر خواهد بود.

تراکتور در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر موفق شده هر چهار مسابقه خود را با پیروزی پشت سر بگذارد و با شرایطی ایده‌آل پا به این مسابقه بگذارد. در سوی مقابل، شاگردان وحید رضایی در شمس‌آذر هفته گذشته موفق شدند نساجی را در مازندران شکست دهند و حالا به دنبال کسب دومین پیروزی متوالی یا حداقل یک امتیاز مقابل صدرنشین لیگ هستند.

شمس‌آذر و تراکتور تاکنون پنج بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که سهم هر کدام دو پیروزی بوده و یک دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. خبر تلخ برای تراکتور از دست دادن مهدی ترابی وینگر - مهاجم این تیم است که به دلیل مصدومیت نمی تواند در این بازی شاگردان جواد نکونام را همراهی کند.

شمس‌آذر پیش از آغاز این مسابقه با ۴ امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد و کسب سه امتیاز مقابل تراکتور می‌تواند کمک زیادی به این تیم برای صعود در جدول رده‌بندی کند.