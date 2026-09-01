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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۲۱

شدت ضربات وارده به پایگاه آمریکا در اردن از زبان منبع ایرانی

شدت ضربات وارده به پایگاه آمریکا در اردن از زبان منبع ایرانی

یک منبع بلندپایه ایرانی به شدت ضربات وارد شده به پایگاه آمریکا در اردن اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی ایرانی بلندپایه در گفتگو با المیادین تاکید کرد، نیروهای مسلح ایران به طرف آمریکایی و همپیمانان آن هشدار داده که ارتکاب هر گونه اشتباه یا تجاوز جدید با واکنش شدیدتر و گسترده تر ایران رو به رو خواهد شد.

وی اضافه کرد که تهران به تجاوزات اخیر آمریکا با قدرت پاسخ داد و ضربات دردناکی به پایگاه نظامی این کشور در اردن وارد آورد.

این منبع تصریح کرد که آمریکایی ها بهتر از هر کس دیگری در منطقه و جهان از شدت و حجم ویرانی های برجای مانده در اثر این واکنش قاطع ایران خبر دارند.

وی بیان کرد که لفاظی ها و ادعاهای پوچ ترامپ تنها یأس و ناامیدی وی را بعد از اطلاع پیدا کردن از واقعیت های میدانی منعکس می کند.

کد مطلب 6933748

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