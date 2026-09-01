به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار صبح سه شنبه در نشست مشترک مدیران و مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان، اظهار کرد: نخبگان در ۲ سطح درون‌سازمانی و برون‌سازمانی می‌توانند نقشی کلیدی در مسیر توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی ایفا کنند.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی و حمایت از سرمایه‌های انسانی خلاق، افزود: شناسایی ظرفیت‌های علمی و تخصصی و فراهم‌سازی بستر برای بالفعل‌سازی استعدادهای موجود از اولویت‌های مدیریتی سازمان جهاد کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به نقش جوانان در مدیریت شرایط حساس کشور، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در دوران‌های بحرانی و در حوزه حفظ امنیت غذایی با تکیه بر دانش و توان جوانان و نخبگان توانسته چالش‌ها را با موفقیت مدیریت کند.

خانجانی افشار با بیان اینکه کشاورزی یکی از مزیت‌های راهبردی و دارای ارزش افزوده بالا در استان همدان است، ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان با جذب سهمیه‌های نخبگان به سازمانی جوان تبدیل شده که در کنار تجربه نیروهای کارآزموده ترکیب مطلوبی از خلاقیت و تخصص را برای ایجاد تحول فراهم آورده است.

وی با اشاره به رویکرد تصمیم‌گیری بر مبنای خرد جمعی، تاکید کرد: در دوره مدیریت جدید تمرکز بر استفاده از تمامی دیدگاه‌های تخصصی است و از معاونین سازمان خواسته شده تا کار ویژه‌هایی را برای حوزه جوانان و نخبگان تعریف و در شورای معاونین پیگیری کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان «تولید» را کلید حل مسائل کشور دانست و گفت: تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است و در این مسیر نیازمند تلاش مضاعف، همدلی و توجه جدی به اصل بهره‌وری برای ناکامی دشمنان در ایجاد اخلال در امنیت غذایی هستیم.

خانجانی افشار در پایان با تاکید بر لزوم حاکمیت نگاه علم‌محور و دانش‌بنیان در تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت فعالیت‌های سازمان جهاد کشاورزی در مواجهه با چالش‌های متنوع مدیریت باید چابک، مسئله‌محور و پاسخگو باشد تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان راهکارهای مناسب برای نیازهای بخش کشاورزی ارائه دهد.