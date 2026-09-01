قرآن باید به بخشی از گفتمان روزمره جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار صبح سه شنبه در جلسه ستاد استانی طرح قرآنی زندگی با آیه‌ها اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی نباید به برنامه‌هایی مناسبتی و محدود به ماه مبارک رمضان تبدیل شود، بلکه باید در طول سال استمرار داشته باشد و قرآن در متن گفتمان‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه حضور پیدا کند.

وی افزود: آیات کلیدی قرآن باید به دغدغه عمومی مردم تبدیل شود و معارف این کتاب آسمانی در زندگی روزمره جامعه نمود بیشتری پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه قرآن در جامعه گفت: قرآن کریم باید در شمار مسلمات فکری جامعه قرار گیرد و مباحث و گفتمان‌های دینی و فرهنگی نیز با تکیه بر معارف قرآنی دنبال شود.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با تأکید بر شعار قرآن در متن زندگی بیان کرد: مازندران از ظرفیت‌های متنوع مردمی برخوردار است و این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های مؤثر قرآنی در استان باشند.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ قرآنی باید بیش از گذشته بر پایه مشارکت و ابتکار مردم شکل بگیرد و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیز نقش تسهیل‌گر داشته باشند تا زمینه برای فعالیت‌های خودجوش مردمی فراهم شود.

پیوست قرآنی به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اضافه شود

در ادامه، حجت‌الاسلام رمضانی، رئیس اداره امور قرآنی مازندران، با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح زندگی با آیه‌ها، مهم‌ترین اولویت مرحله جدید این طرح را شناسایی سوژه‌ها و افرادی عنوان کرد که آموزه‌های قرآن در زندگی آنان منشأ تحول شده است.

وی افزود: روایت تجربه‌های واقعی و معرفی افرادی که مفاهیم قرآنی را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گرفته‌اند، می‌تواند به توسعه دامنه مخاطبان طرح و ترویج ملموس‌تر معارف قرآن کمک کند.

رئیس اداره امور قرآنی مازندران همچنین بر ضرورت ایجاد پیوست قرآنی برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: برای اینکه جامعه بیش از گذشته با معارف قرآن انس بگیرد، باید محتوای قرآنی در برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی حضور داشته باشد.

حجت‌الاسلام رمضانی خاطرنشان کرد: هدف این است که جریان قرآنی از یک فعالیت مناسبتی فاصله گرفته و به حرکتی مستمر در بطن جامعه تبدیل شود.