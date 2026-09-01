به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش روز قشر بسیج کارمندان و هفته دولت در رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای کارمند، در رأس آن‌ ها رهبرشهید، اظهار کرد: هفته دولت امسال، هفته دولتی متفاوت بود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه کشور در یک سال گذشته شرایط پیچیده‌ای را پشت سر گذاشته است، افزود: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، عبور از این شرایط و ساختن ایرانی قوی‌تر، به همت والا نیاز دارد.

وی با یادآوری هفته دولت سال گذشته، تصریح کرد:در هفته دولت سال گذشته به اتفاق رئیس جمهور در خدمت رهبر شهید بودم ایشان در آخرین روز هفته دولت مطالبی را مطرح کردند که امسال نیز در فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفت.

سردار حمید دامغانی با بیان اینکه تلاش دولت در حوزه‌های مختلف و رسیدگی به مشکلات مردم در زمینه معیشت، انرژی و اقتصاد از جمله محورهای مورد توجه در سخنان رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور شهید بود، افزود: روایت قدرت در هفته دولت سال گذشته و امسال، با وجود تفاوت زمانی، بر محورهای مشترکی استوار بود.

وحدت مسئولان و مردم قدرت‌آفرین است

فرمانده سپاه قدس گیلان با با بیان اینکه این محورها برای همه ما تکلیف‌آور است، گفت:به جای شعار دادن باید برنامه‌ریزی عملی داشته باشیم و برای تحقق اهداف کشور گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه قدرت امروز ایران تنها در نیروهای نظامی خلاصه نمی‌شود، اظهار کرد:بهبود وضعیت اقتصادی، وحدت و همدلی، کار و تلاش اثرگذار و خدمت به مردم نیز از مولفه‌های های تولید قدرت هستند.

سردار دامغانی با بیان اینکه تزریق امید به جامعه نیز اهمیت زیادی دارد، افزود: تکلیف همه ما کاملاً مشخص است. هنگامی که رهبر معظم انقلاب و رهبرشهید بر وحدت و اتحاد جامعه تأکید داشتند، این موضوع برای همه آحاد مردم و مسئولان یک تکلیف است.

وی با اشاره به اینکه اختلاف میان مسئولان، نخبگان و خواص می‌تواند به جامعه امتداد پیدا کند، تصریح کرد: این اختلاف موجب ایجاد شکاف در اجتماع می‌شود و مطلوب دشمن است؛ اما در صورت اتحاد و وحدت، قدرت تولید خواهد شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه باید برای حل مسائل مردم تلاش کنیم، گفت: تکلیف ما صرفاً بیان کردن مشکلات نیست، بلکه باید برای حل آن‌ها اقدام کنیم. حل مسائل مردم به تلاش جهادی و شبانه روزی نیاز دارد و امروز بستر جهاد برای همه فراهم است.

سردار دامغانی با اشاره به اینکه تلاش‌های دشمن برای فروپاشی ایران ادامه دارد، افزود: فعالیت و خدمت جهادی به معنای تلاش مضاعف، فراتر از تلاش عادی و حرکت در مسیری است که در برابر دشمن قرار دارد.

وی با بیان اینکه هر فعالیت شبانه روزی و هر خدمت خالصانه به مردم می‌تواند مصداق جهاد باشد، ادامه داد: امروز همه افراد و مجموعه‌ها می‌توانند در عرصه خدمت‌رسانی، نقش جهادی خود را ایفا کنند.

رسانه‌ها روایتگر قدرت و فرصت‌های کشور باشند

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش اهالی رسانه در شرایط کنونی، اظهار کرد: رسانه‌ها باید روایتگر قدرت، قوت‌ها و فرصت‌های کشور باشند.

وی با بیان اینکه لازم نیست تنها به بیان نقاط ضعف و ایجاد ناامیدی در جامعه پرداخته شود، تصریح کرد: نقاط ضعف به روایت سازی نیاز ندارند، بلکه نیازمند خدمت و اقدام هستند تا برطرف شوند.

سردار دامغانی با اشاره به اینکه سیاه‌نمایی در زمین دشمن صورت می‌گیرد، گفت: سیاه‌نمایی موجب ناامیدی مردم و امیدواری دشمن می‌شود؛ بنابراین باید ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای مردم روایت شود.

وی با بیان اینکه بسیج کارمندان باید از همه ظرفیت‌های خود برای کمک به دولت و خدمت‌رسانی به مردم استفاده کند، افزود: این موضوع یک تکلیف است و هر تلاشی که مجموعه سپاه و بسیج بتواند برای کمک به دولت و خدمت به مردم انجام دهد، بدون دریغ انجام خواهد شد.