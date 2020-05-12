نارسایی کلیوی از عوارض جدی ابتلا به ویروس کووید۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه نورثوسترن آمریکا، نارسایی حاد کلیوی یک عارضه جدی بیماری کووید ۱۹ است که کمتر گزارش شده و به خوبی هم علت آن مشخص نیست.
طبق اعلام این محققان، نرخ مرگ و میر برای بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیوی حدود ۵۰ درصد است.
دکتر «دنیل باتل»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره میگوید: «بیماران مبتلا به کووید ۱۹ بستری شده در بیمارستان، بخصوص در بخش آیسییو، ۲۵ تا ۳۰ درصد در معرض ریسک نارسایی حاد کلیوی قرار دارند.»
برای این مطالعه جدید، محققان دو مطالعه اخیر در چین را در رابطه با جزئیات مربوط به بافت کلیوی بیماران فوت شده به دلیل کووید ۱۹ بررسی کردند.
نوع نارسایی حاد کلیوی در این بیماران پیچیده بود و شامل چندین فاکتوری بود که در بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیوی وجود ندارد.
این فاکتورهای منحصربه فرد شامل تهاجم احتمالی کروناویروس به کلیهها، تمایل به تشکیل لختههای خون، و تشکیل واسطههای فعال التهاب بود.
به گفته باتل، «این یافتههای جدید متخصصان و پزشکان را وامی دارد که تمرکز بیشتری بر کلیهها داشته باشند و به اطلاعات درستی در مورد عملکرد و ساختار کلیهها در بیماران کووید ۱۹ دچار نارسایی کلیهها دست یابند.»
فهم بهتر این مکانیسم منجر به توسعه شیوههای درمانی مؤثری میشود.
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