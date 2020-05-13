به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیرسرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش به همراه حجت الاسلام سید احمد قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا و هیئت همراه ضمن بازدید و ارزیابی پایگاه هوایی شهید حبیبی زهام مشهد در ضیافت افطاری که با حضور سربازان وظیفه شرکت داشتند حضور یافت.

امیر سرتیپ نصیرزاده در جمع کارکنان وظیفه اظهار کرد: خدمت در پایگاه شهید حبیبی مشهد و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) لیاقت و شایستگی می‌خواهد که نصیب هرکس نمی‌شود و شما از لطفی که شامل حال شما شده قدر دان باشید و در این ماه مبارک رمضان بیشتر با قرآن و معنویت انس بگیرید.

در ادامه این مراسم فرمانده نیروی هوایی ارتش از عملیات بازسازی و به‌سازی اماکن پایگاه هوایی بازدید و تعدادی از مراکز خدماتی، رفاهی و بویژه مرکز تلفن و سامانه تکن بومی فانوس در این یگان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است، سامانه تکن بومی فانوس یک سامانه کمک ناوبری در مواقع اضطرار و نامساعد بودن شرایط جوی است که امکان تشخیص باند برای خلبان را فراهم می‌کند.