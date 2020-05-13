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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۸:۲۵

«سامانه تکن بومی فانوس» به بهره‌برداری رسید

«سامانه تکن بومی فانوس» به بهره‌برداری رسید

سامانه تکن بومی فانوس با حضور امیرسرتیپ نصیرزاده در پایگاه هوایی مشهد مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیرسرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش به همراه حجت الاسلام سید احمد قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا و هیئت همراه ضمن بازدید و ارزیابی پایگاه هوایی شهید حبیبی زهام مشهد در ضیافت افطاری که با حضور سربازان وظیفه شرکت داشتند حضور یافت.

امیر سرتیپ نصیرزاده در جمع کارکنان وظیفه اظهار کرد: خدمت در پایگاه شهید حبیبی مشهد و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) لیاقت و شایستگی می‌خواهد که نصیب هرکس نمی‌شود و شما از لطفی که شامل حال شما شده قدر دان باشید و در این ماه مبارک رمضان بیشتر با قرآن و معنویت انس بگیرید.

در ادامه این مراسم فرمانده نیروی هوایی ارتش از عملیات بازسازی و به‌سازی اماکن پایگاه هوایی بازدید و تعدادی از مراکز خدماتی، رفاهی و بویژه مرکز تلفن و سامانه تکن بومی فانوس در این یگان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است، سامانه تکن بومی فانوس یک سامانه کمک ناوبری در مواقع اضطرار و نامساعد بودن شرایط جوی است که امکان تشخیص باند برای خلبان را فراهم می‌کند.

کد مطلب 4925105

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