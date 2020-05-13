به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روز چهارشنبه کاروانی متشکل از ۴۰ دستگاه کامیونهایی با پلاک منطقه کردستان عراق پس از عبور از گذرگاه الولید در مرز کردستان عراق با سوریه وارد شهر «القامشلی» در استان الحسکه سوریه شد.
به گفته منابع آگاه بار کاروان مذکور مصالح ساختمانی، تجهیزات لجستیک و برخی دیگر از ادوات نظامی بوده که به دلیل سرپوشیده بودن کامیونها شناسایی بار آنها امکان پذیر نبوده است.
روسیا الیوم شمار کامیونهایی را که امروز در قالب کاروان مذکور از منطقه کردستان عراق وارد سوریه شد، حدود ۴۰ دستگاه اعلام کرد و گفت: «این کامیونها به شکل دورهای به مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه و غالباً پایگاههای آمریکا در الحسکه و شمال و شرق دیر الزور میروند».
بر اساس این گزارش، کامیونهای مذکور در قالب کاروانهای متعدد برای تجهیز پایگاههای آمریکا در سوریه وارد این کشور میشوند.
مرکز موسوم به «دیدبان حقوق بشر سوریه» -نزدیک به تروریستها روز چهارشنبه گزارش داد که نیروهای آمریکایی همچنان به صورت بیوقفه در حال تثبیت مجدد نفوذ خود به صورت کامل در منطقه شرق فرات هستند.
این مرکز خبر داد که به صورت دائمی، تجهیزات نظامی و لجستیکی وارد پایگاههای آمریکا در این منطقه میشود و این پایگاهها همچنان در حال تجهیز هستند.
به گزارش این مرکز، عملیات گسترش این پایگاه، از زمانی آغاز شد که ظرف روزهای اخیر، دهها کامیون حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی و اسلحه و مهمات به همراه عناصر تروریست آمریکا و نیروهای حاضر در «ائتلاف بینالمللی» موسوم به ضد داعش، وارد این منطقه شدند.
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