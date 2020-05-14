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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۱۱

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مازندران:

۳ پرستار بهبودیافته کرونایی در نور به برکت وقف راهی کربلا می‌شوند

۳ پرستار بهبودیافته کرونایی در نور به برکت وقف راهی کربلا می‌شوند

نور - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مازندران از اهدای حواله کمک هزینه عتبات عالیات از محل اجرای نیت موقوفه به سه پرستار بهبودیافته از بیماری کرونا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام توپا حیدری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اهدای حواله کمک هزینه عتبات عالیات از محل اجرای نیت موقوفه حاج یحیی خان‌نوری به سه پرستار بهبود یافته از بیماری کرونا خبر داد و گفت: این حواله‌ها به سه پرستار بخش ویژه بیماران کرونایی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نور که در راه مبارزه با کرونا، خود به این ویروس مبتلا شده بودند اهدا شد.

وی اظهار کرد: مرحله دوم رزمایش ضیافت همدلی شهرستان نور با مشارکت گروه‌های جهادی و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اجرا و بسته‌های معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.

وی با اشاره به اجرای طرح ضیافت الهی ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان نور افزود: همزمان با نوزدهمین روز از ماه مبارک رمضان محفل انس با قرآن کریم برای کادر درمان بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نور در محل این بیمارستان برگزار شد.

توپاحیدری بیان کرد: برگزاری محفل انس با قرآن کریم و اهدای حواله کمک هزینه عتبات عالیات به پرستاران نجات یافته از بیماری کرونا به پاس قدردانی از تلاش‌های رزمندگان خط مقدم جبهه مقابله با کرونا صورت گرفته است.

کد مطلب 4925320

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