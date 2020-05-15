به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه سلامت سیما، در ایام ماه مبارک رمضان برنامه زنده «خرم‌ شهر» روی آنتن شبکه سلامت می رود. «خرم شهر» برنامه ای گفتگو محور است و هر روز با دعوت از یک مهمان روایتی متفاوت از زندگی ارائه می کند. روایت قصه آدم‌های متفاوت در جامعه که کمتر شناخته شده هستند.

این برنامه گفتگومحور، هر روز ساعت ۱۹ به صورت زنده از این شبکه پخش می‌شود.

در این قسمت از برنامه یکی از مهمانان که قرار بود قصه زندگی خود را روایت کند به دلیل تب ۳۸ درجه ای نتوانست در برنامه حضور پیدا کند.

همچنین علی اکبری مهمان «خرم شهر» بود و درباره اتفاقات زندگی خود صحبت کرد.

اکبری درباره علاقه خود به خلبانی گفت: من در طول تحصیل همیشه بچه درس‌خوانی بودم و در کنار آن به خلبانی و هواپیما علاقه داشتم. همیشه عشق به پرواز داشتم و اطرافیانم این موضوع می دانستند، هیجان پرواز برای من بسیار لذت بخش بود و خودم را همیشه با لباس خلبانی تصور می کردم.

وی بیان کرد: خانواده علاقمند بودند من پزشکی بخوانم به همین دلیل در زمان کنکور برای پزشکی درس می خواندم تا اینکه در آزمون علمی دانشگاه افسری برای خلبانی شرکت کردم و در رشته خلبانی بالگرد قبول شدم.

اکبری درباره آشنایی با فوریت های پزشکی گفت: یکی از دوستانم که در اورژانس بود به من گفت در بخش فوریت های پزشکی امداد هوایی داریم و به پیشنهاد دوستم در کنکور فوریت های پزشکی شرکت کرده و قبول شدم. بعد از مدتی در اورژانس کار خود را شروع کردم که البته ورودم به عملیات ویژه همزمان با شیوع کرونا بود.

تیتراژ ابتدایی این برنامه را مصطفی پاشایی بر اساس ترانه‌ای از حامد عسکری خوانده، حمید عابدی خواننده آیتم‌های برنامه است و تیتراژ پایانی نیز مناجاتی با حال و هوای ماه مبارک رمضان و با نوای محمدحسین پویانفر است.