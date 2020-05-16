ظرفیت روابط عمومی ها در دستگاه های اجرایی مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای روابط عمومی صومعه سرا در فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: روابط عمومی‌ها قلب تپنده ادارات و دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی با بیان اینکه متأسفانه آنگونه که شایسته بوده به وظایف روابط عمومی چه برون سازمانی و چه درون سازمانی پرداخته نشده است، گفت: در نظام اداری ارزش و جایگاه روابط عمومی در تعامل مردم با ادارات و مسئولان معرفی و شناخته نشده است.

فرماندار صومعه سرا در ادامه به جایگاه و نقش به سزایی روابط عمومی در کشورهای توسعه یافته اشاره و افزود: فعالیت‌های زیادی بر دوش این واحد است اما متأسفانه در سیستم نظام اداری ایران به این واحد آنگونه که شایسته بوده ارزش گذاری نشده است.

وی با بیان اینکه روابط عمومی یک نقش گسترده در خارج از سازمان اداری بین افکار عمومی دارد، اظهار کرد: آنچه که تعیین کننده اهداف و رفتارهای یک دستگاه اداری با مخاطب را فراهم می‌کند روابط عمومی است و زمانی یک دستگاه و اداره موفق عمل خواهد کرد این واحد به نقش خود به خوبی عمل کند.

سید محمدی همچنین به نقش روابط عمومی در انتقال رفتارها و مسائل و مشکلات از جامعه مخاطب به دستگاه متبوعه اشاره کرد و افزود: روابط عمومی دارای نقش دو طرفه است و باید ارتباط مناسبی بین جامعه مخاطب و افکار عمومی با دستگاه مربوطه برقرار کند.

وی با بیان اینکه در نظام اداری ایران روابط عمومی‌ها تنها به نصب بنر و گرامیداشت مناسبت‌ها بسنده می‌کنند، گفت: این بخش کوچکی از وظایف یک روابط عمومی است.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه به هر اندازه دستگاه اداری در رابطه با اطلاعات و آگاهی و شناخت از جامعه موفق تر باشند نشان دهنده داشتن یک روابط عمومی خوب است، افزود: روابط عمومی‌ها در پیشبرد اهداف سازمانی یک دستگاه اداری نقش به سزایی دارند و باید به این مهم توجه کرد.