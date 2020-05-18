به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم موسیقی «بادیات» به خوانندگی و آهنگسازی امیرحسین شورجه و تهیهکنندگی حامد بهداد در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
حامد بهداد بازیگر شناختهشده سینمای ایران که تجربه خوانندگی را نیز در کارنامه حرفهای خود دارد، پیش از این نیز در آلبوم «سمبل» به خوانندگی احمدرضا عبیدی بهعنوان تهیهکننده حضور داشت.
امیرحسین شورجه که سال ۹۳ آلبوم «مشهد قوال» را با همکاری مسعود فیاضزاده منتشر کرده بود، در آلبوم «بادیات» نیز با این هنرمند در قالب نوازنده و تنظیمکننده همکاری داشته است.
وی در توضیح این آلبوم آورده است: «بادیات روایت بادهای سرگردانی است که چیزی جز رفتن نمیدانند و همچون چادرنشینان صحراگرد، در هر بادیه به جستجوی رویاهای بیسرانجام نیاکانشان، زمین را میگردند. از گذشته تا به امروز.»
«پیش درآمد»، «باد صبا»، «بهادرخان»، «لیلای رفتنی من»، «برف الندشت»، «میان پرده»، «مردی از شهر ما»، «بی تو»، «موی تو کوتاه»، «دلتنگم»، «مرا به خانهام ببر» قطعاتی هستند که در این آلبوم پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.
مسعود فیاضزاده نوازنده گیتار الکتریک، گیتار آکوستیک، گیتار باس و کیبورد، علی باغفر درامز و کاخن، رضا خوشنویس نوازنده پیانو، آتنا اشتیاقی نوازنده ویولن سل، بارش مهینی نوازنده نی لب، امیر حسین شورجه نوازنده گیتار آکوستیک، حمید رضا آداب صدابردار، امید اصغری صدا بردار و میکس و مستر، مجتبی ادیبی طراح گرافیک، فرهاد فتوحی حامی مالی و حامد بهداد تهیهکننده، گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل میدهند.
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