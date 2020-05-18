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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۰:۳۶

مدیر مجتمع فولاد بافت:

لبیک گروه مالی گردشگری به فرمان رهبری/ ۱۵۵۰ بسته معیشتی توزیع شد

لبیک گروه مالی گردشگری به فرمان رهبری/ ۱۵۵۰ بسته معیشتی توزیع شد

بافت - مدیر مجتمع فولاد بافت از توزیع هزار و ۵۵۰ بسته کمک معیشتی در سه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب حاتمی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد کمک مومنانه اظهار داشت: با توجه به آسیب‌های که بعضی از اقشار مردم از ویروس کرونا دیده‌اند مؤسسه خیریه یاس فاطمه النبی (س) وابسته به گروه مالی گردشگری به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفت و اقدام به تأمین هزار و ۵۵۰ بسته کمک معیشتی در سطح شهرستان‌های ابر انجام داد است.

وی گفت: ارزش تقریبی هزار و ۵۵۰ بسته کمک معیشتی تقریباً ۷۰۰ میلیون تومان است که هر بسته شمال ۱۲ قلم کالا می‌باشد و این بسته‌های کمک معیشتی با همکاری شرکت احیا استیل فولاد بافت و مسئولان شهرستان‌های بافت، رابر، ارزوئیه در هر سه شهرستان توزیع شد.

مدیر مجتمع فولاد بافت بیان کرد: علاوه بر این صدها بسته کمک مومنانه در سیرجان، حاجی آباد هرمزگان، رودبار جنوب و جازموریان از طرف گروه مالی گردشگری توزیع شده است.

کد مطلب 4928962

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