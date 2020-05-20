تلویزیون هوشمند ۵G رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت Viomi (یکی از زیر مجموعه های شیائومی) روز گذشته محصولات مجهز به اینترنت اشیا با فناوری ۵G را رونمایی کرد. یکی از محصولات رونمایی شده در این مراسم نمایشگر هوشمند ۲۱Face بود.

این نمایشگر هوشمند در ۴ اندازه ۴۵،۵۵،۶۵ و ۷۵ اینچی عرضه می شود. نسخه ۷۵ اینچی نمایشگر مذکور وضوح تصویر ۸K دارد. این نسخه از ۲۱Face دارای پردازشگر ۴ هسته ای با GPU دو هسته ای است. در کنار این پردازشگر ۸ گیگابایت RAM و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی نیز در دستگاه به کار رفته است.

در کنار این موارد دستگاه مذکور دارای یک بلندگوی قدرتمند ۱۰۰ واتی با فناوری دالبی آتموس است. همچنین نسخه ۷۵ اینچی ۲۱Face از اینترنت ۵G پشتیبانی می کند و تراشه نسل پنجم اینترنت کوالکام در آن به کار رفته است. همچنین در قسمت بالای دستگاه حسگرهای دوربین مجهز به هوش مصنوعی وجود دارد.

این دوربین طراحی پاپ آپ ندارد و به همین دلیل تمام مدت باز است. همچنین این نسخه از پروتکل های مختلف مانند wifi۶، زیگبی و بلوتوث پشتیبانی می کند. البته این شرکت نسخه هایی از تلویزیون های ۵۵ و ۶۵ اینچی۲۱Face را رونمایی می کند که از Wifi۶ پشتیبانی می کنند.

این محصول از ۱۸ ژوئن در چین به طور آنلاین و آفلاین عرضه می شود.