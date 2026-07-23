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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۶

جعفری: اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی کذب است

جعفری: اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی کذب است

اصفهان -رئیس کل دادگستری اصفهان، اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعاتی پیش رسانه‌های معاند با انتشار ادعایی از اجرای حکم اعدام دو دختر جوان در استان اصفهان خبر دادند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با رد شایعه منتشر شده، گفت: ادعای منتشره در مورد اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی بی اساس و کذب است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: متهمان رومینا و ترانه رحیمی در جریان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ دستگیر و روانه زندان شده‌اند و پرونده هر دو آنها در حال رسیدگی در دادگاه صالح بوده و هنوز منتهی به صدور رأی نهایی نشده است.

کد مطلب 6897185

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