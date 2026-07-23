https://mehrnews.com/x3cDDf ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6897153 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ روایت ۱۴۵ شب ایستادگی؛ تکرار پیمان سرخ دیار آفتاب با ولایت اراک- در این ویدئو روایت ۱۴۵ شب ایستادگی مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6897153 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهل و چهارمین شب بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر انقلاب اجتماع باشکوه مردم سلماس در لبیک به ندای رهبری شکوه حضور مردم خمین در صد و چهل و چهارمین شب حمایت از ولایت فقیه میدان داری مردم ارومیه در موج یکصد و چهل وپنجم شبهای مقاومت ملی صد و چهل و سومین حماسه حضور مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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