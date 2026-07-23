https://mehrnews.com/x3cDCX ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6897139 استانها کردستان استانها کردستان ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ همبستگی مردم بیجار در حمایت از انقلاب اسلامی بیجار- مردم بیجار گروس حماسه دیگری را در حمایت از انقلاب اسلامی رقم زدند و فریاد استکبار ستیزی سر دادند. دریافت 27 MB کد مطلب 6897139 کپی شد مطالب مرتبط اجتماعات مردمی دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی پیشرفت پروژههای محور زنجان–دندی و زنجان–بیجار قابل قبول نیست اجتماع باشکوه مردم سلماس در لبیک به ندای رهبری علوی: بیش از ۴۱۳ هزار نفرساعت آموزش مهارتی در کردستان ارائه شد توکلی: فرهنگ ایثار و شهادت، رمز اقتدار و ماندگاری انقلاب اسلامی است میدان داری مردم ارومیه در موج یکصد و چهل وپنجم شبهای مقاومت ملی برچسبها بیجار تجمع مردمی حماسه حضور
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