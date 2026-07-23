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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵

همبستگی مردم بیجار در حمایت از انقلاب اسلامی

همبستگی مردم بیجار در حمایت از انقلاب اسلامی

بیجار- مردم بیجار گروس حماسه دیگری را در حمایت از انقلاب اسلامی رقم زدند و فریاد استکبار ستیزی سر دادند.

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کد مطلب 6897139

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