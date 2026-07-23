https://mehrnews.com/x3cDDb ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳ کد مطلب 6897150 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳ تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و پنجمین شب یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و پنجمین شب حماسه و اقتدار برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 6897150 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع باشکوه مردم سلماس در لبیک به ندای رهبری اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد میدان داری مردم ارومیه در موج یکصد و چهل وپنجم شبهای مقاومت ملی جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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