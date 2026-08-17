پیام تسلیت مدیرعامل پرسپولیس به باشگاه تراکتور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در پی درگذشت دو هوادار باشگاه تراکتور در حادثه رانندگی، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، با ارسال نامه‌ای به حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه تراکتور، ضمن ابراز همدردی، این ضایعه تلخ را به خانواده‌های داغدار و جامعه هواداری تراکتور تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای حجت کریمی

مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور با سلام و احترام

خبر درگذشت دو تن از هواداران عزیز باشگاه تراکتور در پی سانحه تلخ رانندگی بعد از بازی هفته گذشته، موجب تأثر و اندوه فراوان شد. اینجانب به نمایندگی از باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، این ضایعه تأسف‌بار را به جنابعالی، خانواده‌های محترم و داغدار آن عزیزان و جامعه بزرگ هواداری باشگاه تراکتور تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید در چنین لحظات دشواری، فارغ از رقابت‌ها و تعلقات فوتبالی، همه اعضای خانواده فوتبال ایران در غم و اندوه خانواده‌های داغدار شریک هستند. از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.