به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، در پنجمین همایش روز ملی تشکل‌ها با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها گفت: فاصله عمیقی میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها طی سال‌های گذشته ایجاد شده و دولت چهاردهم تلاش دارد این فاصله را کاهش دهد.

وی افزود: برای نخستین بار پس از انقلاب، رئیس‌جمهور برای حوزه تشکل‌ها و احزاب مشاور تعیین کرده است که این اقدام نشان‌دهنده باور دولت به نقش تشکل‌ها و ضرورت انتقال مستمر، منظم و تعریف‌شده صدای آنها به دولت است.

آهی با بیان اینکه «اگر مردم را مبنا قرار دهیم و به مردم و بخش خصوصی رجوع کنیم، ایران ساخته می‌شود»، گفت: صدای بی‌صدایان را باید در میان تشکل‌هایی شنید که جوانان نخبه، متخصصان و فعالان اقتصادی در آنها حضور دارند و برای حل مسائل کشور برنامه ارائه می‌کنند.

تشکل‌ها باید در شایسته‌سالاری نقش‌آفرینی کنند

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با اشاره به موضوع شایسته‌سالاری اظهار کرد: باید سازوکاری ایجاد شود تا متخصصان و نیروهای شایسته در سطح ملی شناسایی و معرفی شوند و در این مسیر می‌توان از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کرد.

وی افزود: در انتخاب مدیران و وزرا نیز باید ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه طی سال‌های گذشته ارتباط مناسبی با جوانان نخبه و فرهیخته برای شناسایی نیروهای کارآمد ایجاد نشده است.

وفاق به معنای دولت سهامی نیست

آهی درباره مفهوم وفاق نیز گفت: وفاق به معنای تشکیل یک دولت سهامی با تقسیم وزارتخانه‌ها میان جریان‌های سیاسی مختلف نیست، بلکه هدف، ایجاد بستر گفت‌وگوی ملی است.

وی ادامه داد: در این گفت‌وگو باید جریان‌های مختلف، چه کسانی که به دولت رأی داده‌اند و چه کسانی که رأی نداده‌اند و حتی ۵۱ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند، فرصت حضور داشته باشند.

مشاور رئیس‌جمهور افزود: گفت‌وگوی ملی می‌تواند جریان‌های فکری و سیاسی را از تقابل به رقابت سازنده برساند و در نهایت از دل گفت‌وگو، فهم مشترک و سپس راهکار مشترک برای حل مسائل کشور شکل بگیرد.

«وفاق اقتصادی» را دنبال می‌کنیم

آهی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: بحران اقتصادی، اشتغال، معیشت و سرمایه‌گذاری از مسائل جدی کشور است و باید گفت‌وگوی ملی را به «وفاق اقتصادی» گسترش دهیم.

وی گفت: ابتدا باید میان تشکل‌ها و اتاق‌ها گفت‌وگویی مستمر، منظم و تعریف‌شده شکل بگیرد و سپس زمینه گفت‌وگوی جامعه و دولت فراهم شود.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌توانند پرچمدار گفت‌وگوی جامعه و دولت باشند، افزود: دولت چهاردهم بخش خصوصی را رقیب خود نمی‌داند، بلکه آن را شریک راهبردی در حکمرانی هوشمند و عقلانی می‌داند.

تشکل‌ها شریک راهبردی دولت هستند

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب تأکید کرد: تشکل‌ها شریک راهبردی دولت در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند و دولت فضایی ایجاد کرده است تا صدای آنها شنیده شود.

آهی گفت: اگر قرار است ایران ساخته شود، باید صدای همه مردم، تشکل‌ها و جریان‌های مختلف شنیده شود و ظرفیت تحمل و همکاری میان گروه‌های مختلف افزایش یابد.

وی با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در زمینه حکمرانی مشارکتی افزود: دولت به حکمرانی مشارکتی مبتنی بر عقلانیت، هوشمندی و منافع ملی اعتقاد دارد و تنها خط قرمز آن منافع ملی و تمامیت ارضی ایران است.

بخش خصوصی به دیپلماسی اقتصادی کمک کند

آهی در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی گفت: امروز بیش از گذشته به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم و بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند در این حوزه به دولت کمک کنند.

وی افزود: اگر قرار است در میز مذاکرات از منافع ملی ایران دفاع کنیم، به حمایت تشکل‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیاز داریم. حمایت این بخش‌ها می‌تواند قدرت چانه‌زنی و لابی ایران را در مذاکرات افزایش دهد.

مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: انتظار داریم تشکل‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی نیز حمایت خود را از تصمیمات دولت در حوزه منافع ملی نشان دهند.

دولت قوی میدان را برای بخش خصوصی باز می‌کند

آهی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری و مشارکت مسئولانه گفت: سرمایه و مسئولیت‌ها باید در مسیر نمایندگی واقعی اعضا، کارشناسی و مشارکت مسئولانه در سیاست‌گذاری قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت قوی دولتی نیست که همه کارها را خودش انجام دهد، بلکه دولتی است که میدان را برای مردم، بخش خصوصی و تشکل‌ها باز کند و امنیت و فرصت لازم برای فعالیت اقتصادی آنها را فراهم سازد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب تأکید کرد: دولت چهاردهم آماده است با مردم تصمیم بگیرد، نه فقط برای مردم تصمیم بگیرد و در این مسیر، تشکل‌ها حلقه اتصال دولت با واقعیت جامعه و بخش خصوصی هستند.