به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در دیدار با نماینده بوشهر، گناوه و دیلم، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی این استان، به‌ویژه طرح‌های واقع در کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور را بررسی کرد.

در این نشست، موضوع پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران کمربندی‌های گناوه، مشان و گناوه - گوره و همچنین ادامه یا فسخ قرارداد محور دیلم - هندیجان مورد بررسی قرار گرفت و درباره تسریع در اجرای پروژه‌ها و تأمین مطالبات پیمانکاران و مشاوران تصمیم‌گیری شد.

بازوند درباره کمربندی گناوه گفت: با توجه به عملیات انجام‌شده در این پروژه و تکمیل تقاطعات مربوطه که آماده بهره‌برداری است، مقرر شد بخشی از مطالبات پیمانکار و مشاور پروژه پرداخت شود.

وی درباره کمربندی دیلم نیز اظهار کرد: با تخصیص منابع و اعتبار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشی از مطالبات پیمانکار و مشاور این پروژه پرداخت خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره محور دیلم - هندیجان گفت: با توجه به تعهدات پیمانکار و روند اجرای پروژه، وضعیت عملیات اجرایی و عملکرد پیمانکار بررسی خواهد شد و حداکثر تا پایان شهریورماه درباره ادامه فعالیت یا فسخ قرارداد تصمیم‌گیری می‌شود.

وی همچنین درباره محورهای گناوه - مشان و گناوه - گوره اظهار کرد: با توجه به مشارکت وزارت نفت در اجرای این پروژه‌ها، برگزاری مناقصه و آغاز عملیات اجرایی آنها باید پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت ساخت در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها در کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور قرار دارند و تسریع در اجرای آنها برای تکمیل این مسیر و بهبود ارتباطات جاده‌ای منطقه ضروری است.