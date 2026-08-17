به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین واثق کارگرنیا ترافیک را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این شهر دانست و اظهار کرد : رشد روزافزون جمعیت، افزایش تعداد خودروها و تبدیل رشت به مقصد دائمی گردشگران، فشار ترافیکی را نسبت به سال‌های گذشته به‌مراتب سنگین‌تر کرده است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته حضور مسافران تنها به ایام تعطیل محدود بود، افزود: امروز در تمام روزهای هفته شاهد تردد مسافران در سطح شهر هستیم و همین موضوع، ترافیک رشت را روزبه‌روز سنگین‌تر می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت، راهکارهای مقابله با این معضل را در سه محور اصلی مطرح و تصریح کرد : توسعه معابر شهری، اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی راهکار اصلی رفع این مشکل است.

کارگرنیا با اشاره به پیشرفت پروژه‌های عمرانی گفت: تاکنون ۱۰ تقاطع غیرهمسطح در سطح شهر اجرا شده که پنج مورد آن در دوره فعلی شورا احداث شده است.

وی از انعقاد قرارداد با یک شرکت معتبر برای ورود ۲۰ دستگاه اتوبوس خبر داد و تصریح کرد: طبق مفاد قرارداد، این اتوبوس‌ها ظرف دو هفته آینده وارد شهر می‌شوند و در پنج مسیر شهری، روزانه حداقل ۱۶ ساعت خدمات‌رسانی عمومی خواهند داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه این اقدام در قالب واگذاری اتوبوسرانی به بخش خصوصی انجام می‌شود، افزود: از حدود دو سال پیش به دنبال این واگذاری بودیم و پس از چند مرحله مناقصه، سرانجام این قرارداد به ثمر نشست و در فازهای بعدی نیز تعداد اتوبوس‌ها افزایش خواهد یافت.

کارگرنیا از پیگیری جدی برای تقویت اتوبوس‌های شرکت واحد خبر داد و گفت: در سفر به چین و مذاکره با یکی از کارخانه‌های معتبر تولید اتوبوس، توافقات اولیه حاصل شد و در نهایت قرارداد خرید منعقد گردید.

وی با اشاره به تأمین منابع مالی این طرح افزود: حدود ۳ هزار میلیارد ریال از محل اوراق مشارکت مصوب شده و حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال نیز از توافق سال گذشته در حساب موجود است و در مجموع حدود ۵ هزار میلیارد ریال برای خرید اتوبوس‌های جدید اختصاص یافته است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه علاوه بر اتوبوس‌های نو، اعتباری نیز برای تعمیر اتوبوس‌هایی که در سازمان اتوبوسرانی متوقف هستند، تخصیص داده شده است گفت: در حال حاضر روزانه تنها بین ۲۰ تا ۳۰ دستگاه اتوبوس در سطح شهر فعال است، اما بر اساس برآوردهای انجام‌شده، ظرف دو تا سه ماه آینده تعداد اتوبوس‌های فعال به دست‌کم ۱۰۰ دستگاه خواهد رسید.

وی وضعیت تاکسیرانی را نیز نامناسب توصیف و بر ضرورت نوسازی ناوگان تاکسیرانی در سطح شهر تأکید کرد.

کارگرنیا با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا از جمله کمربندی دور شهر که به‌زودی کلنگ‌زنی می‌شود تصریح کرد: با مجموعه این اقدامات و همراهی شهروندان، بخش قابل‌توجهی از مشکلات ترافیکی رشت برای مردم قابل‌تحمل‌تر خواهد شد.