سامانه استحقاق درمان تأمین اجتماعی جایگزین تاریخ اعتبار دفترچه‌

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کشاورز با اشاره به دستور اداری این طرح افزود: در راستای حذف تدریجی دفترچه درمانی و به منظور ایجاد رضایتمندی وتسهیل در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان در کلیه مراکز درمانی و همچنین برای کاهش مراجعه مخاطبین، درگام نخست درج اعتبار دفترچههای درمانی حذف و اخذ استحقاق درمان از طریق سامانه استحقاق درمان جایگزین آن میشود.
وی افزود: از پنجشنبه، اول خرداد ماه فرآیند تأمین اعتبار دفترچه درمانی حذف و نیازی به مراجعه بیمهشدگان، مستمریبگیران و افراد تحت تکفل آنان به شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان جهت تمدید اعتبار دفترچه درمانی نخواهد بود.
مدیر کل تأمین اجتماعی فارس با اشاره به چگونگی اخذ استعلام برخورداری از حمایتهای درمانی اظهار داشت : بررسی و کنترل استحقاق درمان بیمهشدگان، مستمریبگیران و افراد تحت تکفل آنان ضمن رعایت اصول و قواعد بیمهای در بخش سرپایی در کلیه مراکز درمانی با استفاده از یکی از روشهای جایگزین USSD، Mobile APP و سامانه medical.tamin.ir انجام میشود و راه اندازی سایر ابزارهای فنی استعلام برخورداری از حمایتهای درمانی مانند پیامک و سامانههای تحت وب دیگر نیز در دستور کار قرار دارد .
کشاورز در خصوص فرآیند اخذ استحقاق درمان در بخش بستری نیز گفت: این فرآیند ضمن رعایت اصول و قواعد رفع همپوشانیهای درمانی سازمانهای بیمه گر پایه کماکان به قوت خود باقی است.
مدیر کل تأمین اجتماعی فارس افزود: سامانههای استعلام استحقاق درمان به نحوی طراحی شده است که در صورت استعلام از سوی مراکز درمانی طرف قرارداد اعم از پزشکان، بیمارستانها و مراکز پاراکلینیک دارا بودن یا دارا نبودن استحقاق درمان را در تاریخ استعلام اعلام کرده و کد رهگیری نیز برای آنان صادر میکند.
وی تصریح کرد: در این سامانه برای شخص بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی امکان آگاهی از تاریخ استحقاق درمان نیز پیشبینی شده است و در صورت استعلام شخص بیمه شده، تاریخ اتمام استحقاق درمان نیز به وی اعلام میشود و در صورتیکه بیمه شده و مستمریبگیر به هر دلیل به وضعیت استحقاق درمان خود معترض باشد میتواند از طریق تماس با سامانه «۱۴۲۰» سازمان تأمیناجتماعی نسبت به پیگیری موضوع اقدام کند.
کشاورز گفت: کلیه مراکز درمانی طرف قرارداد اعم از؛ پزشکان، داروخانهها، مراکز پاراکلینیک، درمانگاهها و بیمارستانها موظف به کنترل استحقاق درمان از یکی از روشهای مذکورمیباشند. ضمناً فرآیند اخذ استحقاق درمان در بخش بستری ضمن رعایت اصول و قواعد رفع همپوشانیهای درمانی سازمانهای بیمهگر پایه، کماکان به قوت خود باقی است.
مدیر کل تأمین اجتماعی فارس با اشاره به نحوه استعلام برخورداری فرزندان پسر و دختر بیمه شدگان از حمایتهای درمانی تاکید کرد: در صورتیکه فرزندان ذکور بیمهشدگان و مستمریبگیران (۱۹ سال تمام) به دلیل عدم ارائه گواهی تحصیلی معتبر دانشگاهی و همچنین فرزندان اناث آنان به جهت عدم ارائه اصل شناسنامه، در سرویس استحقاق درمان "فاقد حمایت درمانی" باشند، تا زمان برقراری تعامل الکترونیکی با پایگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارائه خدمات درمانی جهت این دسته از فرزندان مطابق ضوابط و روال جاری انجام خواهد شد.
وی در پایان افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای سهولت بیشتر و آگاهی بیمه شدگان و مستمری بگیران سند راهنمای کاربری این طرح را تدوین و قابل دریافت است.
نظر شما