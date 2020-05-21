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۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۱۴

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس خبر داد:

سامانه استحقاق درمان تأمین اجتماعی جایگزین تاریخ اعتبار دفترچه‌

سامانه استحقاق درمان تأمین اجتماعی جایگزین تاریخ اعتبار دفترچه‌

شیراز- مدیر کل تأمین اجتماعی فارس گفت: روش مراجعه حضوری برای تأمین اعتبار دفترچه‌های درمانی از امروز اول خردادماه حذف و روش الکترونیکی جایگزین آن می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کشاورز با اشاره به دستور اداری این طرح افزود: در راستای حذف تدریجی دفترچه درمانی و به منظور ایجاد رضایتمندی وتسهیل در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان در کلیه مراکز درمانی و همچنین برای کاهش مراجعه مخاطبین، درگام نخست درج اعتبار دفترچه‌های درمانی حذف و اخذ استحقاق درمان از طریق سامانه استحقاق درمان جایگزین آن می‌شود.

وی افزود: از پنجشنبه، اول خرداد ماه فرآیند تأمین اعتبار دفترچه درمانی حذف و نیازی به مراجعه بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنان به شعب و کارگزاری‌های رسمی سازمان جهت تمدید اعتبار دفترچه درمانی نخواهد بود.

مدیر کل تأمین اجتماعی فارس با اشاره به چگونگی اخذ استعلام برخورداری از حمایت‌های درمانی اظهار داشت : بررسی و کنترل استحقاق درمان بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنان ضمن رعایت اصول و قواعد بیمه‌ای در بخش سرپایی در کلیه مراکز درمانی با استفاده از یکی از روش‌های جایگزین USSD، Mobile APP و سامانه medical.tamin.ir انجام می‌شود و راه اندازی سایر ابزارهای فنی استعلام برخورداری از حمایت‌های درمانی مانند پیامک و سامانه‌های تحت وب دیگر نیز در دستور کار قرار دارد .

کشاورز در خصوص فرآیند اخذ استحقاق درمان در بخش بستری نیز گفت: این فرآیند ضمن رعایت اصول و قواعد رفع همپوشانی‌های درمانی سازمان‌های بیمه گر پایه کماکان به قوت خود باقی است.

مدیر کل تأمین اجتماعی فارس افزود: سامانه‌های استعلام استحقاق درمان به نحوی طراحی شده است که در صورت استعلام از سوی مراکز درمانی طرف قرارداد اعم از پزشکان، بیمارستانها و مراکز پاراکلینیک دارا بودن یا دارا نبودن استحقاق درمان را در تاریخ استعلام اعلام کرده و کد رهگیری نیز برای آنان صادر می‌کند.

وی تصریح کرد: در این سامانه برای شخص بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی امکان آگاهی از تاریخ استحقاق درمان نیز پیش‌بینی شده است و در صورت استعلام شخص بیمه شده، تاریخ اتمام استحقاق درمان نیز به وی اعلام می‌شود و در صورتی‌که بیمه شده و مستمری‌بگیر به هر دلیل به وضعیت استحقاق درمان خود معترض باشد می‌تواند از طریق تماس با سامانه «۱۴۲۰» سازمان‎ تأمین‌اجتماعی نسبت به پیگیری موضوع اقدام کند.

کشاورز گفت: کلیه مراکز درمانی طرف قرارداد اعم از؛ پزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها موظف به کنترل استحقاق درمان از یکی از روش‌های مذکورمی‌باشند. ضمناً فرآیند اخذ استحقاق درمان در بخش بستری ضمن رعایت اصول و قواعد رفع همپوشانی‌های درمانی سازمان‌های بیمه‌گر پایه، کماکان به قوت خود باقی است.

مدیر کل تأمین اجتماعی فارس با اشاره به نحوه استعلام برخورداری فرزندان پسر و دختر بیمه شدگان از حمایت‌های درمانی تاکید کرد: در صورتی‌که فرزندان ذکور بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران (۱۹ سال تمام) به دلیل عدم ارائه گواهی تحصیلی معتبر دانشگاهی و همچنین فرزندان اناث آنان به جهت عدم ارائه اصل شناسنامه، در سرویس استحقاق درمان "فاقد حمایت درمانی" باشند، تا زمان برقراری تعامل الکترونیکی با پایگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارائه خدمات درمانی جهت این دسته از فرزندان مطابق ضوابط و روال جاری انجام خواهد شد.

وی در پایان افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای سهولت بیشتر و آگاهی بیمه شدگان و مستمری بگیران سند راهنمای کاربری این طرح را تدوین و قابل دریافت است.

کد مطلب 4931677

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    نظرات

    • محمد IR ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
      0 0
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      سامانه تحویل دارو توسط داروخانه ها ایجاد شود تاورودی دارو وخروجی آن درداروحانه ها مشخص گردیده ودارو ازناصرخسروسرورنیاورد
    • سعید IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
      0 0
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      دوباره می خوان یه چیزی از مردم بزنن میگی نه اگه دروغ بود بیا گردن منو بزن
    • 0076522520 IR ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
      0 0
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      فقط هر جوری که بتونید اذیت میکنید من معنی اینکه پول حق بیمه رو پرداخت کنم بعد از چهر روز کاری بخواد توی سیستم بدرد نخورتن ثبت بشه رو متوجه نمیشم این کار عند کلاهبرداریه

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