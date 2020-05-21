به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در بازدید از خط تولید محصولات داخلی‌سازی شده یک مجموعه تولیدی ایرانی، با اشاره به ضرورت ایجاد کار و حمایت از کارآفرینی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، گفت: امروز در برخی از رسته‌های صنعتی، جهش تولید اتفاق افتاده؛ در حالی‌ که برخی تصور می‌کردند اگر کمپانی‌های خارجی به دلیل تحریم، ایران را ترک کنند، صنایع کشور تعطیل خواهند شد. حال آنکه هم‌اکنون برخی از صنایع با تلاش خود نشان داده‌اند که ایران در تأمین بسیاری از نیازهای خود، محتاج سایر کشورها نخواهد بود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: جهش تولید ابعاد مختلفی دارد که شامل جهش کمی، کیفی و تنوع تولید است که به صورت همزمان باید در اجرای سیاست‌های جهش تولید، مورد توجه قرار گیرد؛ این در شرایطی است که اگر در گذشته به دلیل واردات، تولید کالاهای صنعتی در داخل کشور صورت نمی‌گرفت، اما امروز به دلیل تحریم‌ها توانستیم بر روی پای خود بایستیم و حتی وارد فضای تولید برخی کالاهای های‌تک شویم.

وی تصریح کرد: هر چقدر ایران و ایرانی از اجرای اقدامات افتخارآمیز در حوزه‌های صنعتی و تولیدی خوشحال می‌شوند، این موضوع دشمن را دچار ترس خواهد کرد؛ چرا که تمام هدف و برنامه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آن بود که به تولید و اشتغال کشور آسیب وارد نمایند و تولیدکنندگان را زمین بزنند تا از این طریق، به معیشت خانوارها لطمه وارد آورده و اشتغال را از بین ببرند؛ ضمن اینکه ضربات سنگینی را به اقتصاد ایران وارد آورند؛ در حالی‌ که برنامه آنها در سال ۹۸ موفقیت‌آمیز نبود و رونق کمی تولید همزمان با افزایش کیفیت و تنوع‌پذیری محصولات تولیدی رخ داد.

مدرس خیابانی، مأموریت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر شکل‌گیری جهش واقعی در بخش تولید دانست و خاطرنشان کرد: یکی از الزامات تحقق جهش تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است که بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت علی‌رغم تمام تنگناها، تأمین مواد اولیه از منابع داخلی و خارجی را در دستور کار جدی داشته تا هیچ خللی در روند تولیدات کشور وارد نیاید.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مسیر حقیقی تحقق جهش تولید، از صادرات می‌گذرد، خاطرنشان کرد: برای شکل‌گیری جهش تولید، باید بازار تقاضا نیز برای محصولات تولیدی تعریف شود، به خصوص اینکه بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که فضای بازار داخلی، یک فضای انقباضی بوده و چنانچه جهش تولید رخ دهد، کالاهای تولیدی کارخانجات در بخش‌های مختلف باید روانه بازار شوند تا چرخه تولید به کار خود ادامه دهد؛ اما با توجه به وضعیت تقاضای داخلی، باید علاوه بر تامین نیازهای داخل کشور، مسیر صادرات را باز نمود تا بتوان حرکت جهش‌گونه تولید را به بهترین شکل پیش برد.

وی با اشاره به صادرات ۴۱.۳ میلیارد دلاری ایران در سال ۹۸ علیرغم تمامی محدودیت‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد این صادرات به کشورهای همسایه انجام شده که در آن نقش استان‌های مرزی بی‌بدیل بوده است. بر این اساس، وزارت کشور نیز به تازگی مأموریت ویژه‌ای را به استان‌های مرزی جهت ارتقای تولید و صادرات محول کرده و هر استان باید سهم مناسبی در صادرات کالاها داشته باشد.

مدرس خیابانی با تأکید بر ضرورت پایش مراحل جهش تولید گفت: نکته دیگری که به عنوان پیش‌شرط تحقق جهش تولید مطرح است، تامین نقدینگی مورد نیاز کارخانجات تولیدی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد؛ به نحوی که تلاش کنیم نقدینگی کارخانجات در چنین شرایطی، به موقع تامین گردد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مقام معظم رهبری در دو سال متوالی، رونق و جهش تولید را مطرح فرموده و پیام روشنی مبنی بر اینکه تولید، محوری‌ترین مسئله کشور است، ابلاغ نموده‌اند؛ چراکه تداوم و جهش تولید می‌تواند منجر به انسجام ملی و افزایش اعتماد به نفس تک‌تک افراد جامعه شود.

وی با بیان اینکه امروز تولید از جهت مسائل اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته؛ اظهار داشت: امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به تنهایی جهش تولید را رقم بزند؛ بلکه سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی، سیستم بانکی، سازمان برنامه و بودجه و بخصوص بانک مرکزی نیز باید این وزارتخانه را یاری رسانند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود نهادهای عمومی قدرتمندی در کشور، تاکید کرد: این نهادهای عمومی در بسیاری از عرصه‌های تولید پیشگام بوده و افتخارآفرینی می‌کنند؛ بنابراین باید با همکاری آنها زمینه را برای جهش تولید، فراهم و وابستگی خود به سایر کشورها در حوزه واردات را کم کنیم.

وی با اشاره به خوداتکایی ایران در صنایع نظامی تأکید کرد: همانطور که جمهوری اسلامی ایران توانست در بخش‌های نظامی خوداتکا شود و از تهدیدها، فرصت بسازد؛ خوداتکایی در بخش صنعت و معدن نیز می تواند رخ دهد و این امر، در شرایط کنونی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.

مدرس خیابانی ادامه داد: مشابه صنایع دفاعی که کشور هم اکنون در آن سرآمد و صاحب قدرت است، صنایع غیرنظامی نیز باید در مسیر رشد و جهش گام بردارند و افزایش اشتغال را رقم زنند تا بتوان استقلال صنعتی کشور را ارتقاء داد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این حوزه، لوازم خانگی و صنعت خودروسازی نیز باید از الگوی تولید باکیفیت و قابل رقابت تبعیت کنند.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون وقت آن رسیده که اثبات کنیم همانطور که صنایع غیرنظامی ایران که با تشدید تحریم‌ها، بیشتر شکوفا شده‌اند، در حوزه صنایع غیرنظامی نیز می‌توان نسبت به پیشبرد اهداف جهش تولید در کشور اقدام کرد.

به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر بتوانیم در شرایط کنونی اقتصاد و تولید را حمایت کرده و حرکت جهش‌گونه‌ای در آن به راه بیندازیم، آرزوی مقام معظم رهبری مبنی بر بستن درب‌های چاه نفت و اداره اقتصاد ایران با ارزهای غیرنفتی را محقق کرد.