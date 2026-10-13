https://mehrnews.com/x3djYC ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۳ کد مطلب 6977237 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۳ دویستوبیستوهفتمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری تبریز- دویستوبیستوهفتمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری و با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6977237 کپی شد مطالب مرتبط دویستوبیستوپنجمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری میدانداری تبریزیها در دویستوبیستوهشتمین اجتماع شبانه ۲۲۱مین شب حضور تبریزیها در میدان همبستگی ۲۲۹ شب حضور؛ اجتماع شبانه تبریزیها در شب میلاد حضرت زینب (س) دویستوبیستوسومین شب همدلی تبریزیها در اجتماع مردمی برچسبها تبریز تجمع مردمی اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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