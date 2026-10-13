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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۳

دویست‌وبیست‌وهفتمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری

دویست‌وبیست‌وهفتمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری

تبریز- دویست‌وبیست‌وهفتمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری و با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد.

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کد مطلب 6977237

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