۱۰۸ کارگزار بازار سرمایه آماده فروش سهام عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در پی اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر مجاز بودن فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت از طریق بانک ها از سه شنبه ۶ خرداد، شاهین چراغی در صفحه مجازی خود اعلام کرد: سهام عدالت ارزشمند است. بازار ظرفیت کامل برای جذب تدریجی سهام عدالت را به راحتی دارد. فعالان بازار نگران نباشند. کلیه ۱۰۸ کارگزاری امکان اخذ سفارش را همزمان در تمام شعب دارند. مضافا" شرکت سپرده گذاری مرکزی برای تسهیل فرایند، زیرساخت الکترونیکی را در اختیار تمام کارگزاران قرار می دهد.

لازم به ذکر است : طبق اعلام وزارت اقتصاد، دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام را دارند، می توانند از سه شنبه ۶ خرداد به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده اند، مراجعه و با تکمیل فرم های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.

پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت از ۱۰ خرداد بانک ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری های طرف قرار داد به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.